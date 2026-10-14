شاهد| بيجو RCZ Vision بـ"عجلة قيادة مربعة

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو RCZ Vision، وتنتمي RCZ Vision لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وأعادت شركة بيجو استخدام الاسم الأيقوني RCZ، مستعرضة نموذجها الكوبيه الكهربائي المستقبلي الاختباري الجديد بيجو RCZ فيجن قبيل انطلاق فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات لعام 2026.

بيجو RCZ Vision

وتعمل سيارة بيجو RCZ Vision بـ بطارية الحالة الصلبة المتطورة، وقامت بيجو بأنتاج طراز RCZ الأصلي بين عامي 2009 و 2015 عبر مصانع Magna Steyr، كبديل رياضي أنيق ينافس السيارات الكوبيه الألمانية.

بيجو RCZ Vision

وتجمع سيارة بيجو RCZ Vision بين الهيكل الديناميكي، ومقصورة الجيل القادم، وبطارية حالة صلبة فائقة التطور صنعت بالتعاون مع شركة Factorial Energy.

محرك بيجو RCZ Vision

بيجو RCZ Vision

تحصل سيارة بيجو RCZ Vision علي قوتها من بطارية حالة صلبة (Solid-State Battery) بسمك لا يتجاوز 110 مم ، تعمل بمعمارية شحن فائقة بقدرة 1,000 فولت، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها إمكانية الشحن من 10% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط، وتنتج قوة 500 حصان.

مواصفات بيجو RCZ Vision

بيجو RCZ Vision

زودت سيارة بيجو RCZ Vision بالعديد من المميزات من ضمنها، لغة التصميم الجديدة المسماة Feline Future، والتي تعبر عن خمسة مبادئ أساسية الحرية، والشجاعة، والأناقة، والقوة الداخلية، والإلهام المباشر.

بيجو RCZ Vision

وحافظت بيجو RCZ Vision على السقف الشهير ذي تصميم الفقاعة المزدوجة (Double-Bubble Roof) المستوحى من لمسات دار زاجاتو (Zagato) الشهيرة كتحية لطراز بيجو RCZ الأصلي.

وأعادت بيجو صياغة التوقيع الضوئي لمخالب الأسد الثلاثة عبر خطوط أفقية رفيعة للغاية في الأمام والخلف، وبها سبويلر خلفي نشط يختفي تماماً عند توقف السيارة ويتمدد تلقائياً أثناء القيادة لتعزيز الانسيابية، وبها عجلات مقاس 21 بوصه، واستبدلت بيجو الألمنيوم الصلب بطلاء معالج مصنوع من الألمنيوم المكرر لإعطاء لمسة معدنية مستدامة.

بيجو RCZ Vision



وتساعد الانسيابية الفائقة والبطارية النحيفة للغاية عفي سيارة بيجو RCZ Vision علي تخفيض استهلاك الطاقة ليقدر بـ 11.5 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم.

بالاضافة إلي ان سيارة بيجو RCZ Vision بها، نظام i-Cockpit من بيجو، والذي يشتمل على وحدة التحكم بالقيادة المربعة Hypersquare، وشاشات Micro LED شفافة، وتهدف بيجو من خلال هذا النظام إلى الحد من تشتيت انتباه السائق، حيث يمكن إيقاف تشغيل الشاشة المركزية لتختفي تماماً داخل لوحة القيادة عند عدم الحاجة إليها.