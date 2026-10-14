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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«جيب رانجلر سويتشباك» تظهر بتصميم يجمع سيارتين في واحدة

رانجلر روبيكون X
رانجلر روبيكون X
عزة عاطف

اختتمت شركة «جيب» الأمريكية سلسلتها الاحتفالية الفريدة «Twelve 4 Twelve» الممتدة على مدار عام كامل، بالإعلان عن الإصدار الأخير رقم اثني عشر تحت اسم «رانجلر سويتش باك» موديل 2027. 

وكسر هذا الإصدار القواعد التقليدية للعلامة مستلهمًا طابعه البصري المتباين من ثقافة الألعاب الرقمية والتصميمات التفاعلية العصرية.

فلسفة الألواح المتباينة وعملية التبادل المباشر في خطوط الإنتاج

تعتمد الفكرة الجوهرية لطراز «سويتش باك» على خلق مظهر خارجي متناقض ومقصود يجمع بين ألوان الهيكل الأساسية والأبواب وغطاء المحرك بطريقة غير معتادة. 

ولم تعتمد جيب على الملصقات البصرية التقليدية، بل قامت بتبادل الأبواب وأغطية المحركات ذات الفتحات المزدوجة مباشرة أثناء عملية التجميع المصنعي لسيارات «جلوس بلاك» و«ستينج جراي» (Sting-Gray) الرمادية، ليحصل المشترون على توليفات لونية فريدة تمنح السيارة طابع المركبات المعدلة من مصانع الشركة.

لمسات «جيكو» الخضراء والتجهيزات الفخمة للمقصورة

يزدان التصميم الخارجي بلمسات نابضة بالحياة بلون «جيكو» الأخضر الفسفوري الذي يظهر بوضوح حول إطار الشبك الأمامي، ورسومات غطاء المحرك، وحلقات عجلات الخرز (Beadlock) القياسية مقاس 17 بوصة المزودة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة. 

وفي الداخل، ترتكز المقصورة على مقاعد من جلد نابا الأسود الفاخر مع تطريزات ليمونية وخطوط بيضاء متناسقة، إلى جانب لوحات معدنية تذكارية توثق إرث مصنع توليدو وعراقة الدفع الرباعي للعلامة.

القدرات التقنية المستندة إلى فئة «روبيكون X»

يستند هذا الإصدار الختامي إلى الفئة الأقوى والأكثر تجهيزًا «روبيكون X»، لضمان عدم توقف الأمر عند حدود المظهر الجمالي المثير، بل يمتد ليشمل قدرات فائقة على اجتياز الصخور والتضاريس الصعبة بفضل أنظمة الدفع الرباعي المتقدمة. 

ومن المقرر أن تُفتح باب الطلبات الرسمية لحجز الإصدار في شهر نوفمبر القادم بنسختيه ثنائية وثلاثية الأبواب، لتمثل مسك الختام لاحتفالية جيب التاريخية.

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