بقوة 500 حصان .. بيجو RCZ الكوبيه الجديدة

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو RCZ، وتنتمي RCZ لفئة السيارات الكوبيه، وأعادت بيجو استخدام الاسم الأيقوني RCZ، مستعرضة نموذجها الكوبيه الكهربائي المستقبلي الاختباري الجديد بيجو RCZ فيجن قبيل انطلاق فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات .

سيارة بيجو RCZ الجديدة

وقد أنتجت بيجو طراز RCZ الأصلي بين عامي 2009 و 2015 عبر مصانع Magna Steyr، كبديل رياضي أنيق ينافس السيارات الكوبيه الألمانية.

سيارة بيجو RCZ الجديدة

ويعود الاسم كـ بيان تصميمي وتكنولوجي يجمع بين الهيكل الديناميكي، ومقصورة الجيل القادم، وبطارية حالة صلبة فائقة التطور وشكلت بالتعاون مع شركة Factorial Energy.

مواصفات بيجو RCZ الجديدة

سيارة بيجو RCZ الجديدة

زودت سيارة بيجو RCZ بالعديد من المميزات من ضمنها، السقف الشهير ذي تصميم الفقاعة المزدوجة المستوحى من لمسات دار زاجاتو الشهيرة كتحية لطراز بيجو RCZ الأصلي، وأعادت صياغة التوقيع الضوئي لمخالب الأسد الثلاثة عبر خطوط أفقية رفيعة للغاية في الأمام والخلف، والسبويلر الخلفي النشط يختفي تماماً عند توقف السيارة ويتمدد تلقائياً أثناء القيادة لتعزيز الانسيابية.

سيارة بيجو RCZ الجديدة

ويوجد بـ سيارة بيجو RCZ عجلات مقاس 21 بوصه في الأمام ، وبها 22 بوصه في الخلف، واستبدلت بيجو الألمنيوم الصلب بطلاء معالج مصنوع من الألمنيوم المكرر لإعطاء لمسة معدنية مستدامة، وتساعد الانسيابية الفائقة والبطارية النحيفة للغاية على تخفيض استهلاك الطاقة ليصل إلي 11.5 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم.

محرك بيجو RCZ الجديدة

سيارة بيجو RCZ الجديدة

تحصل سيارة بيجو RCZ علي قوتها من بطارية حالة صلبة بسمك لا يتجاوز 110 مم، وتعمل بمعمارية شحن فائقة بقدرة 1,000 فولت، ويمكنها قطع مدي يصل إلى 600 كم/ساعة للشحنة الواحدة، وبها إمكانية الشحن من 10% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط، وتنتج المنظومة الكهربائية قوة تصل إلى 500 حصان.





أبعاد بيجو RCZ الجديدة

سيارة بيجو RCZ الجديدة

تاتى سيارة بيجو RCZ الجديدة بطول 465 مم، وعرض 194 مم، وارتفاع 135 مم، وذلك يمنحها حضور ووقفة رياضية واضحة على الطريق مقارنة بالجيل السابق.