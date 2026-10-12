شيفروليه كورفيت 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت موديل 2027، وتنتمي كورفيت لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتمتلك حزمة تحديثات شاملة أدخلتها شركة شيفروليه على جيل C8 الحاضر والمستمر منذ 6 سنوات للحفاظ على جاذبيته .

شيفروليه كورفيت موديل 2027

محرك شيفروليه كورفيت موديل 2027

تحصل سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 535 حصان، وعزم دوران 705 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كورفيت موديل 2027

أبعاد شيفروليه كورفيت موديل 2027

تأتى سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بطول 4688 مم، وعرض 2025 مم، وارتفاع 1234 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2718 مم .

مواصفات شيفروليه كورفيت موديل 2027

شيفروليه كورفيت موديل 2027

تمتلك سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام التعليق المغناطيسي المطور (Magnetic Ride Control)، وبها نظام صوتي فاخر من Bose مكون من 10 إلى 14 سماعة، وبها مقاعد GT1 بجلد Mulan ومقاعد GT2 بجلد Napa مع ميزات التدفئة والتبريد، وبها شاحن لاسلكي، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وبها مسجل بيانات الأداء، وكاميرات رؤية خلفية عالية الدقة HD، وبها التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، والمساعدة على البقاء في المسار .

سعر شيفروليه كورفيت موديل 2027

شيفروليه كورفيت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 276 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 332 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 421 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 456 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 740 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة شيفروليه كورفيت موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 835 ألف ريال سعودي .