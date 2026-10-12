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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر رنج روفر الكهربائية في السعودية

رنج روفر الكهربائية في السعودية
رنج روفر الكهربائية في السعودية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رنج روفر عن طرازها الجديد رنج روفر الكهربائية فل أوبشن، وتنتمي روفر إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بنتلي بنتايجا .

سيارة رنج روفر الكهربائية الجديدة 

وتحظى عائلة سيارات Range Rover بأسلوب فخم ساعد علي ذكر اسمها كرمز للرفاهية والمكانة الاجتماعية في عالم سيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكبير.

محرك رنج روفر الكهربائية

سيارة رنج روفر الكهربائية الجديدة 

تنتج سيارة رنج روفر الكهربائية قوة 450 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سيارة رنج روفر الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة رنج روفر الكهربائية بطارية سعة 118.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 615 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات رنج روفر الكهربائية

سيارة رنج روفر الكهربائية الجديدة 

زودت سيارة رنج روفر الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، قدرة خوض المياه إلى عمق 900 مم، ومزودة بنظام تعليق هوائي متطور ونظام لإدارة الحرارة، وبها مضخة حرارية تعمل حتى درجات حرارة منخفضة تصل إلى -15 درجة مئوية .

سعر رنج روفر الكهربائية

سيارة رنج روفر الكهربائية الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة رنج روفر الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 425 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رنج روفر الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 452ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رنج روفر الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 673 ألف ريال سعودي .

تاريخ سيارة رنج روفر الكهربائية

سيارة رنج روفر الكهربائية الجديدة 

تم الكشف عن سيارة رنج روفر الكهربائية يوم 2 سبتمبر من عام 2026، وذلك ضمن موديلات 2027، وتصنع  في مصنع سوليهل (Solihull) في بريطانيا .

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