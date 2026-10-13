تسلا تتخلى عن اسم «القيادة الذاتية الكاملة» في أوروبا لإرضاء المسئولين

أقدمت شركة «تسلا» ، على خطوة رسمية بالاستغناء عن التسمية التقليدية المثيرة للجدل «القيادة الذاتية الكاملة» وتعديلها لتصبح «القيادة المساعدة» عبر مواقعها الرسمية في الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة الهيكلية في توقيت حاسم تسعى فيه الشركة الأمريكية لانتزاع موافقة تنظيمية شاملة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لأنظمتها المتقدمة لمساعدة السائق.

ضغوط الهيئات التنظيمية الأوروبية ومراجعة المصطلحات

واجهت تسلا لسنوات طويلة انتقادات حادة واعتراضات واسعة من وزارات النقل وهيئات السلامة المرورية في القارة الأوروبية، وعلى رأسها وزارة النقل الألمانية، التي اعتبرت مسمى «القيادة الذاتية الكاملة» مصطلحًا مضللاً يوحي قدرة السيارة على التحرك الكامل دون تدخل بشري.

وأكدت الهيئات التنظيمية، أن النظام يندرج تقنيًا ضمن الفئة الثانية (Level 2) التي تتطلب انتباه السائق الدائم وتحمله المسئولية الكاملة عن القيادة، مما دفع الشركة للإذعان للتعديلات المطلوبة كشرط أساسي للمضي قدمًا في اعتمادات الأمان.

طريق الاعتماد الموحد في دول الاتحاد الأوروبي

تأتي هذه الخطوة ثمرة لمباحثات مكثفة ومباشرة عقدت مؤخرًا بين إدارة تسلا والمسؤولين في قطاعات النقل الأوروبية، لا سيما في ألمانيا، في إطار مساعي الشركة لحشد الدعم للحصول على موافقة تشمل دول الاتحاد الأوروبي كافه.

ورغم إقرار النظام بالفعل في عدد من الدول الأوروبية مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك، فإن التعديل التسموي يزيل العقبة النفسية والتنظيمية الأبرز أمام الدول المتحفظة مثل فرنسا والسويد، تمهيدًا لعقد التصويت الحاسم والموسع المرتقب خلال شهر ديسمبر القادم.