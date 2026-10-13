أول سيارة تسلا سايبركاب بدون "دريكسيون"

خطفت سيارة «تسلا سايبر كاب» ذات المقعدين الأنظار في ظهورها الأوروبي الأول وغير المألوف خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، حيث لم يكن زوار المعرض يتوقعون رؤية مركبة الأجرة الذاتية القيادة بالكامل وجهًا لوجه على الأراضي الأوروبية.

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وفقاً للمنظمين، فإن نسخة «سايبر كاب» المعروضة في العاصمة الفرنسية جرى جلبها مباشرة من أسطول الشركة التشغيلي في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، والذي يتخطى 300 مركبة.

وكانت تسلا قد بدأت فعليًا في تقديم رحلات مدفوعة الأجر للجمهور في عاصمة تكساس مطلع شهر سبتمبر الماضي، مما يمنح الجمهور الأوروبي أول فرصة حقيقية لمعاينة هذه التقنية عن قرب بعيداً عن النماذج الترويجية التقليدية.

تسلا سايبر كاب

التصميم المستقبلي وغياب عجلة القيادة والدواسات

تعتمد السيارة على تصميم راديكالي متفرغ كلياً لمفهوم التنقل الذاتي، إذ تخلو المقصورة تمامًا من أي عجلة قيادة أو دواسات تقليدية، معتمدًا بشكل مطلق على منظومة الرؤية والكاميرات ونظم القيادة الذاتية الكاملة.

وتجسد هذه الخطوة رغبة تسلا في إبراز جاهزيتها التجارية للأسواق العالمية، وسط ترقب تنظيمي واختبارات مكثفة تسعى من خلالها الشركة لتعزيز حضورها في قطاع النقل الذكي والمستدام.