براءة اختراع جديدة تكشف مستقبلًا مقلقًا لسيارات تسلا

حصلت شركة «تسلا» على براءة اختراع رسمية جديدة من مكتب البراءات الأمريكي توثق ابتكار نظام متطور يعتمد على ناشر هواء خلفي (Rear Diffuser) مدعوم بمراوح كهربائية.

وتستهدف هذه التقنية سحب الهواء من أسفل الهيكل وطرحه نحو الخلف بقوة، مما يولد قوة ضغط عمودية سلبية (Downforce) مضاعفة تضمن تماسك الإطارات وثبات السيارة على السرعات العالية، لتصبح واحدة من أبرز الابتكارات الهندسية المرتقبة للعلامة في قطاع السيارات الرياضية الخارقة.

آلية عمل نظام «سيارة المراوح الكهربائية»

تعتمد البراءة الجديدة، التي حملت عنوان «سيارة المراوح الكهربائية» (Electric Fan Car)، على تركيب أربعة مراوح كهربائية مجاري الهواء (Ducted Fans) مدمجة بدقة داخل الناشر الخلفي للسيارة.

ويتألف التصميم من مدخل هواء أرضي يقع تحت هيكل المركبة لامتصاص تدفقات الهواء السريعة، ومخرج خلفي عريض يتولى طرد الهواء للخارج، مع وجود حواجز رأسية فاصلة (Strakes) بين المراوح المجاورة لتنظيم تدفق الهواء وتحسين كفاءة الديناميكية الهوائية.

تتيح هذه المنظومة توليد قوى ضغط سفلي فعالة تحسن من استقرار المركبة على المنعطفات الحادة وتمنح الإطارات قدرة فائقة على ملازمة سطح الطريق.

الترشيح المبدئي لطرازات المستقبل والجيل القادم من «رودستر»

تتجه الأنظار نحو إمكانية ظهور هذه التقنية الثورية للمرة الأولى في سيارة «تسلا رودستر» الخارقة والمنتظرة، لا سيما مع توقيت حصول الشركة على البراءة بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لكشف النقاب عن أحدث نماذج الأداء العالي.

ورغم أن الرسومات التوضيحية المرفقة بملف البراءة استخدمت هيكل طراز «ميل S» السابق كنموذج افتراضي للدراسة الهندسية، إلا أن بنية الاختراع تفتح الباب واسعًا لتطبيق النظام على مختلف طرازات الشركة المستقبلية المخصصة للسرعات العالية.

نقلة نوعية تتجاوز زيادة القوة الحصانية التقليدية

تؤكد هذه الخطوة تحول تركيز فرق التطوير في تسلا نحو معالجة فيزياء الحركة وتماسك الإطارات بدلاً من الاكتفاء بزيادة طاقة المحركات والقدرة الحصانية البحتة.

وفي ظل التحديات المرتبطة باستهلاك الطاقة، ومستويات الضوضاء، والاعتمادية طويلة الأجل لمثل هذه الأنظمة النشطة، يبقى اختبار مدى جدواها التجارية رهناً بالنماذج الإنتاجية القادمة، وسط ترقب عالمي لما ستكشف عنه الشركة في فعاليات الكشف الرسمي عن مركباتها الرياضية الجديدة.