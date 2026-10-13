شيري تكشف عن شاحنة ديزل هجينة بقوة 469 حصانًا

تدخل شركة «شيري» بقوة إلى سباق الشاحنات الخفيفة عالية الأداء في الأسواق العالمية، كاشفة عن التفاصيل التقنية والأداء لسيارتها البيك أب الجديدة كليًا «ستوكمان» المزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV).

وتأتي هذه الخطوة لتنافس أبرز الأسماء في أسواق شاحنات البيك أب المزدوجة، مستهدفة الأسواق الكبرى مثل أستراليا.

منظومة الدفع والقدرات الفنية الخارقة

تعتمد «ستوكمان» على محرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر مقترن بمنظومة هجينة متطورة، لتولد قوة إجمالية تبلغ 469 حصانًا (350 كيلوواط) وعزم دوران ضخم يصل إلى 590 رطلاً-قدم (800 نيوتن.متر).

وتستمد المنظومة طاقتها من حزمة بطاريات ليثيوم حديد فوسفات (LFP) بسعة 34 كيلوواط/ساعة، تتيح للسيارة قطع مدى كهربائي صافٍ يصل إلى نحو 96 كيلومترًا بشحنة واحدة.

قدرات القطر والطرق الوعرة

تم تصنيع الشاحنة لتلبي احتياجات العمل الشاق والرحلات الصحفية والصعبة، إذ تبلغ قدرة القطر القصوى للنسخة نحو 3495 كيلوغرامًا (أو ما يعادل 7705 أرطال)، مع حمولة نافعة تنافسية.

ولتعزيز الأداء الميداني، جُهزت الشاحنة القياسية بثلاثة أقفال تفاضلية (أمامية ووسطية وخلفية) لتوفير أقصى درجات الثبات والتحكم على التضاريس الرملية والصخرية الطينية، إلى جانب خلوص أرضي مرتفع يتجاوز 247 ملم.

خطط الإصدار والموديلات اللاحقة

تعتزم شيري بدء عمليات التسليم التجاري وفتح باب الطلبات للنسخة العاملة بالديزل والهجين في مطلع عام 2027.

وتخطط الشركة أيضًا لطرح نسخة ثانية تعتمد على محرك بنزين هجين قابل للشحن (Plug-in Hybrid Gas) خلال النصف الثاني من عام 2027 لتوفر خيارات أوسع لمختلف الأسواق المستهدفة.