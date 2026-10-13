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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. سيارة برتقالية نادرة معروضة للبيع مقابل 8 ملايين دولار

سيارات روف البرتقالية 2026
سيارات روف البرتقالية 2026
عزة عاطف

تستعد دار المزادات العالمية (Gooding & Company / Christie’s) لعرض واحدة من أندر وأغلى سيارات المصنع الألماني الشهير «روف» تحت اسم «بروجيكت دراجون» خلال شهر نوفمبر القادم، وسط توقعات بأن تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين دولار، لتصبح أغلى سيارة تحمل شعار روف على الإطلاق.

الهيكل الأصلي واللمسات التصميمية الفريدة

تستند السيارة الفاخرة ذات اللون البرتقالي الزاهي «Dragon Fire Orange» إلى آخر هيكل أصلي غير مستخدم لطراز «CTR2» (Body-in-white) احتفظت به الشركة في مقراتها منذ أواخر التسعينيات. 

وتولت عملية تطوير التصميم الخارجي واللمسات الكربونية الخبرة الهندسية للمصمم الشهير توني هاتير، الذي أبدع سابقًا في رسم خطوط طراز «بورش 993» و«كارير GT»، مما منح السيارة هيكلًا متطورًا من ألياف الكربون مع جناح خلفي مدمج ببراعة ومنافذ هواء جانبية مخصصة لتبريد المحرك والمكونات الميكانيكية.

المحرك الميكانيكي والأداء الميداني

تعتمد «بروجيكت دراجون» على محرك بوكسر سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج ومعزز بنظام تبريد هوائي مخصص، يولد قوة إجمالية تبلغ 621 حصانًا. 

ودُعمت السيارة بنظام تعليق متطور يضم ممتصات صدمات من شركة «بيلشتاين» (Bilstein)، ونظام فرامل كربو-سيراميك عالي الأداء، إلى جانب عجلات رياضية مصنوعة خصيصًا من شركة «أو زد ريسينج» (OZ Racing) بمقاسات وتصميم متناسق مع الطابع العام للمركبة.

القيمة التاريخية والمزاد المرتقب

تتميز هذه النسخة بأنها سيارة تم بناء وتجميع كافة أجزائها في مصنع روف الأصلي ببلدة فافنهاوزن كطلب خاص لواحد من كبار المقتنين، وليست مجرد عملية تعديل أو تجديد لسيارة مستعملة. 

وسجلت السيارة مسافة قيادة لا تتجاوز 1221 كيلومترًا منذ تسليمها لمالكها في مارس 2024، مما يجعل عرضها في مزاد نيويورك المرتقب فرصة استثنائية لعشاق السيارات الخارقة وجمعي التُحف الميكانيكية حول العالم.

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