ألفا روميو كويري روسو تظهر لأول مرة

كشفت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو كويري روسو، وتنتمي كويري روسو لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بلغة تصميم جديدة للعلامة التجارية ورؤيتها للأداء العالي في عصر التحول الكهربائي.

سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة

وأوضحت ألفا روميو أن سيارة ألفا روميو كويري روسو طورت كبيان تقني متعدد نظم الطاقة (Multi-energy)، مما يتيح تكييف المنصة في المستقبل لتبني المحركات الهجينة، أو الهجينة القابلة للشحن بالمقبس (PHEV)، أو المنظومات الكهربائية بالكامل.

أبعاد ألفا روميو كويري روسو

سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة

تأتى سيارة ألفا روميو كويري روسو في سوق السيارات بطول 1850 مم، وعرض 770 مم، وارتفاع 510 مم .

محرك ألفا روميو كويري روسو

سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة

تحصل سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي توين تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ألفا روميو كويري روسو

طول سيارة ألفا روميو كويري روسو يقارب أبعاد سيارات لكزس IS وتسلا موديل 3، بفضل الأبعاد الواقعية التي اعتمدتها ألفا روميو لتوفير مساحة رأس مريحة لركاب المقاعد الخلفية، وتم نحت النسبة الأساسية للهيكل دون إضافة العجلات أو النوافذ أو الشبكة الأمامية المعتادة، للتركيز على استقامة الأسطح والتوازن البصري.

سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة

تتكامل نوافذ سيارة ألفا روميو كويري روسو بسلاسة مع الهيكل الخارجي دون الاعتماد على التزيينات السوداء اللامعة، وتتميز الواجهة الأمامية بمصابيح حادة ثلاثية الزوايا تحيط بقراءة حديثة ومبسطة لشبكة Trefoil الشهيرة، وبها شعار ثنائي الأبعاد، وبها رسمة الأفعى الأيقونية المدمجة داخل الشبكة.

سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة

تمتلك سيارة ألفا روميو كويري روسو ملف منخفض وطويل مع رفارف خلفية بارزة تعزز المظهر العضلي المستوحى من أسطورة ألفا روميو 33 سترادالي (Alfa Romeo 33 Stradale) .

سيارة ألفا روميو كويري روسو الخارقة

وتخلت ألفا روميو داخل المقصورة عن الشاشات الضخمة المعلقة التي تشبه اللوحات اللوحية، معتمدة على مزيج متوازن بين عناصر التحكم الرقمية والميكانيكية، مع دمج شاشة نظام الترفيه والمعلومات الرئيسية داخل الكونسول الأوسط.