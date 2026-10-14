فيات تحول سيارتها العائلية الجديدة إلى شاحنة صغيرة

كشفت شركة «فيات» الإيطالية النقاب عن سيارتها الاختبارية الجديدة كليًا «مولتيبلاي» ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، لتقدم رؤية مستقبلية جريئة وغير تقليدية لمفهوم التنقل العائلي.

وتجمع هذه التحفة الاستثنائية بين رحابة سيارات الفان الكبيرة (MPV)، وطابع وقوة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والعملية المعهودة في شاحنات البيك أب، مما يعكس قدرة الصانع الإيطالي على إعادة ابتكار المساحات تمامًا كما فعل مع طرازاته التاريخية السابقة.

الهندسة المتحولة ونظام «الميتامورفوسي» المتطور

يبلغ طول السيارة نحو 4.45 متر، وتعتمد في بنيتها على معمارية مبتكرة تعرف باسم «الميتامورفوسي» المتمحورة حول القائم الخلفي (C-pillar).

يتيح هذا النظام للهيكل الخلفي التحرك بسلاسة عبر مسارات مخصصة، ليتحول المركب بضغطة زر من مقصورة مغلقة وعائلية تتسع لستة مقاعد مريحة إلى شاحنة بيك أب ذات أربعة مقاعد ومنطقة تحميل خلفية مكشوفة.

كما يكتسب الجناح الخلفي وظيفة مزدوجة، حيث يمكن تدويره ليتحول إلى حامل مدمج مخصص لنقل الدراجات الهوائية والمعدات الرياضية بكل سهولة.

مقصورة مرنة وحلول مبتكرة لتلبية احتياجات الأسرة

حرصت فيات على إعادة صياغة تفاصيل المقصورة الداخلية لتكون بمثابة مساحة معيشة ذكية؛ إذ يضم التصميم مقعد الراكب الأمامي القابل للتحول إلى وضعية الاسترخاء (Lounge-style) بالاستناد إلى لوحة القيادة، إلى جانب توفير تجهيزات مخصصة وأماكن آمنة للأطفال والحيوانات الأليفة مع تشطيبات مقاومة للمياه وسهلة التنظيف.

وعملت الشركة على تبسيط لوحة القيادة عبر دمج الشاشات الرقمية التي تختفي تدريجياً عند إيقاف تشغيل السيارة، مما يمنح المقصورة طابعًا نظيفًا ومستقبليًا يبتعد عن التعقيد التقني التقليدي.

مختبر أفكار لتشكيل ملامح سيارات فيات المستقبلية

رغم أن سيارة «مولتيبلاي» تمثل في الوقت الحالي مختبرًا هندسياً ودراسة تصميمية بحتة وليست تمهيدًا مباشرًا لطراز تجاري فوري، إلا أنها تؤكد سعي فيات المستمر لتحدي القوالب التقليدية في قطاع السيارات.

وتواصل الشركة من خلال هذا النموذج ترسيخ إرثها العريق في تعظيم الاستفادة من المساحات الداخلية الضيقة، مقدمةً حلولاً ذكية تدمج بين المتعة، والمرونة، والاستدامة لخدمة العائلات العصرية في تنقيباتهم اليومية ورحلاتهم الطويلة.