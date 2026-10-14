قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيات تحول سيارتها العائلية الجديدة إلى شاحنة صغيرة

فيات مولتيبلاي الاختبارية
فيات مولتيبلاي الاختبارية
عزة عاطف

كشفت شركة «فيات» الإيطالية النقاب عن سيارتها الاختبارية الجديدة كليًا «مولتيبلاي» ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، لتقدم رؤية مستقبلية جريئة وغير تقليدية لمفهوم التنقل العائلي. 

وتجمع هذه التحفة الاستثنائية بين رحابة سيارات الفان الكبيرة (MPV)، وطابع وقوة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والعملية المعهودة في شاحنات البيك أب، مما يعكس قدرة الصانع الإيطالي على إعادة ابتكار المساحات تمامًا كما فعل مع طرازاته التاريخية السابقة.

الهندسة المتحولة ونظام «الميتامورفوسي» المتطور

يبلغ طول السيارة نحو 4.45 متر، وتعتمد في بنيتها على معمارية مبتكرة تعرف باسم «الميتامورفوسي» المتمحورة حول القائم الخلفي (C-pillar). 

يتيح هذا النظام للهيكل الخلفي التحرك بسلاسة عبر مسارات مخصصة، ليتحول المركب بضغطة زر من مقصورة مغلقة وعائلية تتسع لستة مقاعد مريحة إلى شاحنة بيك أب ذات أربعة مقاعد ومنطقة تحميل خلفية مكشوفة. 

كما يكتسب الجناح الخلفي وظيفة مزدوجة، حيث يمكن تدويره ليتحول إلى حامل مدمج مخصص لنقل الدراجات الهوائية والمعدات الرياضية بكل سهولة.

مقصورة مرنة وحلول مبتكرة لتلبية احتياجات الأسرة

حرصت فيات على إعادة صياغة تفاصيل المقصورة الداخلية لتكون بمثابة مساحة معيشة ذكية؛ إذ يضم التصميم مقعد الراكب الأمامي القابل للتحول إلى وضعية الاسترخاء (Lounge-style) بالاستناد إلى لوحة القيادة، إلى جانب توفير تجهيزات مخصصة وأماكن آمنة للأطفال والحيوانات الأليفة مع تشطيبات مقاومة للمياه وسهلة التنظيف. 

وعملت الشركة على تبسيط لوحة القيادة عبر دمج الشاشات الرقمية التي تختفي تدريجياً عند إيقاف تشغيل السيارة، مما يمنح المقصورة طابعًا نظيفًا ومستقبليًا يبتعد عن التعقيد التقني التقليدي.

مختبر أفكار لتشكيل ملامح سيارات فيات المستقبلية

رغم أن سيارة «مولتيبلاي» تمثل في الوقت الحالي مختبرًا هندسياً ودراسة تصميمية بحتة وليست تمهيدًا مباشرًا لطراز تجاري فوري، إلا أنها تؤكد سعي فيات المستمر لتحدي القوالب التقليدية في قطاع السيارات. 

وتواصل الشركة من خلال هذا النموذج ترسيخ إرثها العريق في تعظيم الاستفادة من المساحات الداخلية الضيقة، مقدمةً حلولاً ذكية تدمج بين المتعة، والمرونة، والاستدامة لخدمة العائلات العصرية في تنقيباتهم اليومية ورحلاتهم الطويلة.

فيات فيات مولتيبلاي الاختبارية معرض باريس للسيارات 2026 فيات المتحول بيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

النقد الدولي

النقد الدولي: على الدول الغنية كبح الديون لتخفيف الضغوط على النظام المالي العالمي

السفير الفرنسي من مرفأ بيروت

السفير الفرنسي من مرفأ بيروت: دعم فرنسي لجهود الإدارة في تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات

قطر

قطر تبحث مع بولندا علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد