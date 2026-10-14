«بي إم دبليو» تواجه عقبة هندسية تهدّد باختفاء «الفتيس المانيوال» من سيارات «M»

تواجه ناقلات الحركة اليدوية (الفتيس المانيوال) تهديدًا جديدًا قد يقضي نهائيًا على ما تبقى منها في فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، وذلك مع التوسع الهندسي الإجباري في اعتماد منظومات الدفع الهجينة الخفيفة بجهد 48 فولت.

وتعد شركة «بي إم دبليو» من آخر قلاع الفخامة الرياضية التي لا تزال تتمسك بإنتاج سيارات أداء مزودة بناقل حركة يدوي، مثل طرازات «M2» و«M3» و«M4»، إلا أن التحديات الهندسية المتراكمة باتت تضيق الخناق تدريجيًا على هذا الاختيار الكلاسيكي المحبوب.

التعقيدات الهندسية للأنظمة الهجينة الخفيفة عائق أمام التعشيق اليدوي

أوضح رئيس قطاع سيارات الأداء العالي لدى بي إم دبليو (BMW M) في تصريحات صحفية حديثة أن دمج تقنيات النظام الهجيني الخفيف بجهد 48 فولت يشكل عقبة تقنية هائلة أمام استمرار نواقل الحركة اليدوية.

وتتطلب هذه المنظومات المكهربة تكاملًا معقدًا بين وحدات توليد الطاقة، ومحركات التشغيل الكهربائية المساعدة (Starter-Generators)، وأنظمة الكبح التجديدي الموصولة مباشرة بمنظومة الحركة والمحرك.

وتصطدم هذه التعقيدات التقنية وطريقة استجابتها الديناميكية مع البنية الميكانيكية التقليدية لصناديق التروس اليدوية، مما يجعل من الصعب هندسيًا مزاوجتها بكفاءة دون الإضرار بتجربة القيادة أو كفاءة استهلاك الوقود.

تراجع الطلب وضعف المورِّدين يضعان مستقبل المانيوال في مهب الريح

إلى جانب التعقيدات الهندسية المستجدة، تواصل العوامل الاقتصادية تضييق الخناق على ناقل الحركة اليدوي؛ حيث يشهد الطلب العالمي انكماشًا مستمرًا لصالح نواقل الحركة الأوتوماتيكية وثنائية القابض التي توفر أداءً أسرع وأكثر عملية في المدن المزدحمة.

كما تواجه شركات صناعة السيارات أزمة حقيقية مع شركات التوريد الكبرى التي باتت ترفض استثمار أموال طائلة لتطوير قطع ومكونات ميكانيكية مخصصة لنواقل الحركة اليدوية التي تراجع إنتاجها الإجمالي عالميًا إلى مستويات قياسية.

تمسك مؤقت للعلامة البافارية مقابل ضغوط التشريعات المستقبلية

رغم هذه التحديات الجسيمة، تؤكد بي إم دبليو أنها مستمرة في تلبية رغبات عشاق القيادة النقية وتوفير ناقل الحركة اليدوي طالما سمحت اللوائح البيئية وقدرات خطوط الإنتاج بذلك خلال دورة حياة الطرازات الحالية.

ومع ذلك، تشير التوجهات الصناعية الصارمة ومعايير الانبعاثات الكربونية المتسارعة إلى أن الأجيال القادمة من سيارات M الرياضية قد تجد نفسها مجبرة على التخلي كليًا عن عصا التروس التقليدية لصالح الأنظمة الأوتوماتيكية والهجينة المتقدمة.