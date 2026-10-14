لنقل البيض .. سيتروين تكشف عن 2CV | صور

أعلنت شركة سيتروين عن طرازها الجديد سيتروين 2CV كونسبت، وتنتمي 2CV لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وظهرت السيارة خلال معرض باريس للسيارات خلال العام الجاري 2026، وهي مستوحاة من طرازها الكلاسيكي الشهير، وظهرت من أجل منافسة السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة.

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

وتعيد السيارة الجديدة إحياء طراز سيتروين 2CV الذي حقق مبيعات تجاوزت 3.8 مليون سيارة خلال الفترة من عام 1948 إلى 1990، بعدما رفض رؤساء سابقون للشركة فكرة إعادة إنتاجه.

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

مواصفات سيتروين 2CV كونسبت

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

وتحتفظ سيارة سيتروين 2CV كونسبت بعدد من ملامح التصميم الأصلي، بما فيها المصابيح الأمامية الدائرية البارزة، وغطاء المحرك المائل ذي الخطوط الطولية، والسقف القماشي القابل للطي.

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

وتظهر بـ سيتروين 2CV كونسبت بأربعة أبواب، مع تصميم أعرض وعجلات مقاس 19 بوصه، ويصل طولها إلي 3.76 متر، أي أقصر بنحو 20 سم من السيارة الأصلية.

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

تساعد هذه الأبعاد سيارة سيتروين 2CV كونسبت علي تسهيل ركن السيارة داخل المدن، إلى جانب خفض تكلفة إنتاج النسخة النهائية، وبها مقاعد قابلة للإزالة لاستخدامها أثناء النزهات، وسلة تخزين متنقلة على الأرض تؤدي وظيفة الكونسول الوسطي، وبها عجلة قيادة أحادية الذراع، وبها ذراع لنقل الحركة أسفل لوحة القيادة .

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

تحتوي أبواب سيتروين 2CV كونسبت ايضا على أماكن مخصصة لحفظ البيض، في إشارة إلى متطلبات التصميم الأصلي للسيارة في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان الهدف تطوير سيارة تستطيع نقل سلة بيض عبر أرض وعرة دون كسر محتوياتها.

محرك سيتروين 2CV كونسبت

سيارة سيتروين 2CV كونسبت الهاتشباك الجديدة

تعتمد سيارة سيتروين 2CV كونسبت نظام دفع كهربائي بدلاً من المحرك الأصلي المكون من أسطوانتين والمبرد بالهواء، والذي كان يتصل بناقل حركة يدوي من أربع سرعات.