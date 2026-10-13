شاهد| أوبل STX الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة أوبل عن طرازها الجديد أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية، وتظهر حاليا خلال اختبارها بمعرض باريس للسيارات، وتقدم السيارة تصور لمستقبل سيارات الواجن في عصر السيارات الكهربائية، رغم تراجع انتشار هذه الفئة أمام سيارات SUV.

أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

ويطلق علي سيارة أوبل إس تي إكس (STX) بالاسم الكامل سبورتس تورر إكسبيريمينتال (Sports Tourer eXperimental)، وتعكس توجه الشركة نحو لغة تصميم أكثر جرأة وانسيابية وكفاءة .

وتأتي هذه السيارة بعد أكثر من 70 عام على تقديم أوبل أول سيارة واجن لها، وهي أولمبيا ريكورد كارافان .

مواصفات أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

تمتلك سيارة أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية الكثير من المميزات من ضمنها، مقدمة تضم تصميم جديد لواجهة أوبل فيزور، وبها مصابيح LED حادة تمتد باتجاه المنتصف، وتستغل السيارة اعتمادها على المحركات الكهربائية للاستغناء عن شبكة التهوية الأمامية التقليدية.

أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

حافظت سيارة أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية على غطاء محرك طويل يمنحها نسب قريبة من سيارات الواجن التقليدية، إلى جانب عجلات بتصميم مثلثي ثنائي اللون، ويتميز الجزء الخلفي بأقواس عجلات بارزة، وبها أعمدة خلفية سميكة تتصل بالسقف والزجاج الخلفي.

أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

وتتميز مقصورة أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية بـ إضاءة (Painting with Light)، التي قدمتها لأول مرة في سيارة أوبل إكسبيريمينتال الاختبارية عام 2023، ثم استخدمتها في سيارة كورسا GSE فيجن جران توريزمو بعد عامين.

محرك أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

ستحصل سيارة أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية علي قوتها من منظومة دفع كهربائية بنظام الدفع الرباعي، تتيح لها تجاوز سرعة 200 كم/ساعة .

أوبل إس تي إكس (STX) الكهربائية

وجدير بالذكر ان الرئيس التنفيذي لشركة أوبل، فلوريان هويتل، أوضح أن السيارة تقدم لمحة عن مستقبل سيارات الواجن، من خلال الجمع بين التصميم الجريء والوظائف العملية والكفاءة، كما ان بعض عناصرها ستظهر في سيارات أوبل المستقبلية.