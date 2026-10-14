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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو تكشف عن سيارة كلاسيكية كهربائية بقوة 805 أحصنة

بيجو E-T16 الاختبارية
بيجو E-T16 الاختبارية
عزة عاطف

أزاحت شركة «بيجو» الفرنسية النقاب رسميًا عن سيارتها الاختبارية الخارقة «E-T16 Concept» ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، لتقدم تحية وفاء تقنية وتصميمية لطراز الراليات الأسطوري «205 T16» المشارك في الفئة السابقة «المجموعة ب». 

وتجسد هذه النسخة الفذة مزيجًا مذهلاً بين حنين سباقات الثمانينيات وهندسة الدفع الكهربائي بالكامل، مؤكدة تمسك الصانع الفرنسي بتطوير هاتشباك رياضية خفيفة الوزن وعالية الأداء لعصر البطاريات الحديث.

منظومة دفع ثلاثية الأ المحركات وقوة استثنائية

تعتمد السيارة على هندسة كهربائية متطورة بجهد 800 فولت وبطارية بسعة 85 كيلوواط/ساعة، مجهزة بثلاثة محركات كهربائية متطورة – محرك واحد في الأمام ومحركان منفصلان في الخلف – لتولد معًا قوة هائلة تبلغ 816 حصانًا (600 كيلوواط)، مما يجعلها أقوى سيارة في تاريخ بيجو على الإطلاق. 

وبفضل هذه القدرة الحصانية الجبارة، تنطلق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، مع توفير مدى قيادة يصل إلى نحو 400 كيلومتر بشحنة واحدة وفق معيار (WLTP).

تصميم مستوحى من إرث الراليات ولمحات تمهيدية للجيل القادم

يستحضر التصميم الخارجي الهيئة الهجومية للسيارة الكلاسيكية من خلال الرفارف العريضة، والجناح الخلفي الضخم المشتمل على شفرات هوائية ديناميكية قابلة للتعديل، والغطاء الخلفي القابل للإمالة بالكامل لكشف المكونات الميكانيكية ونظام التعليق. 

وتستعرض المقصورة الداخلية ملامح الجيل القادم من طرازات بيجو التجارية، متضمنة شاشة انحنائية بانورامية قياس 21 بوصة، وعجلة القيادة التفاعلية المبتكرة «Hypersquare» المدعومة بأنظمة التوجيه السلكي (Steer-by-Wire)، إلى جانب مقاعد دلوية من ألياف الكربون ومواد معاد تدويرها.

بيجو E-T16 الاختبارية

حسرة العشاق الأمريكيين وغياب الطرازات الثورية عن أسواقهم

يأتي الكشف عن هذه التحفة الكهربائية ليجدد شعور الإحباط لدى عشاق السيارات الرياضية وصناعة «الهاتشباك» في الولايات المتحدة، حيث تواصل بيجو غيابها التاريخي عن السوق الأمريكي لعقود طويلة. 

وتبقى هذه الفئات المبتكرة حصرًا على الأسواق الأوروبية والعالمية، مما يترك السائقين الأمريكيين يراقبون من بعيد تطورات هذا الجيل الجديد من السيارات الرياضية الخارقة المخصصة لعشاق الحماس والسرعة. 

بيجو E T16 الاختبارية سيارات بيجو الكهربائية الخارقة أسطورة بيجو 205 T16 معرض باريس للسيارات 2026

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