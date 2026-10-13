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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. بايك X55 e و مازدا Cx 3 موديل 2027

بايك X55 e و مازدا Cx 3
بايك X55 e و مازدا Cx 3
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بايك X55 e و مازدا Cx 3 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بايك X55 e موديل 2027

بايك X55 e موديل 2027

زودت سيارة بايك X55 e موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بايك X55 e موديل 2027

بايك X55 e موديل 2027

تحصل سيارة بايك X55 e موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 217 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بايك X55 e موديل 2027

بايك X55 e موديل 2027

تباع سيارة بايك X55 e موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 225 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مازدا Cx 3 موديل 2027

مازدا Cx 3 موديل 2027

تحتوي سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

محرك مازدا Cx 3 موديل 2027

مازدا Cx 3 موديل 2027

تستمد سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 144 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مازدا Cx 3 موديل 2027

مازدا Cx 3 موديل 2027

يصل سعر سيارة مازدا Cx 3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 335 ألف جنيه .

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