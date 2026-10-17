نيسان تقدم ألتيما موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل نيسان طرح سيارتها ألتيما ضمن طرازات موديل 2027 في الأسواق العالمية، لتؤكد استمرار حضور واحدة من أشهر سيارات السيدان، رغم الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن احتمالات وقف إنتاجها.

محرك نيسان ألتيما 2027 وخيارات نظام الدفع

تستمد نيسان ألتيما 2027 قوتها من محرك يولد 188 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 244 نيوتن متر عند اختيار نظام الدفع الأمامي، أما النسخ المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات، فتأتي بأرقام أداء تبلغ 182 حصانًا و241 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع Xtronic CVT.

نيسان ألتيما 2027

نيسان ألتيما ومعدلات استهلاك الوقود

تبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر على الطرق الخارجية، ويصل متوسط الاستهلاك المجمع إلى نحو 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما يصل معدل استهلاك الوقود للقيادة داخل المدن إلى 9 لترات لكل 100 كيلومتر.

نيسان ألتيما 2027

تجهيزات نيسان ألتيما 2027

تأتي ألتيما 2027 بعجلات من الألومنيوم قياس 19 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية ذات تصميم حاد وشبكة أمامية كبيرة تتضمن فتحات متعددة لمرور الهواء/ كما تشمل التجهيزات مرايا جانبية كهربائية وحساسات للحركة، فضلًا عن منظومة عادم مزدوجة.

نيسان ألتيما 2027

وتضم مقصورة نيسان ألتيما شاشة مخصصة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضع القيادة، وتشمل التجهيزات كذلك نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وفرامل يد إلكترونية، وإضاءة محيطية داخل المقصورة، إلى جانب مكيف هواء، وباقة من تقنيات الحماية والأمان.

نيسان ألتيما 2027

أسعار نيسان ألتيما موديل 2027 عالميًا

تبدأ أسعار نيسان ألتيما موديل 2027 من 29,065 دولارًا أمريكيًا لفئة SV، أما فئة SR، فتبدأ أسعارها من 30,465 دولارًا للنسخة المزودة بنظام الدفع الأمامي، بينما تصل إلى 31,965 دولارًا للنسخة التي تعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات.