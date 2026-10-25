نيسان Z موديل 2026 الرياضية بقوة 400 حصان .. صور

تمثل نيسان Z واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي ارتبطت بتاريخ الشركة اليابانية، إذ تعود بداية هذه العائلة إلى عام 1969؛ عندما ظهرت نيسان فيرليدي Z المعروفة عالميًا باسم Datsun 240Z.

وتطورت السيارة منذ ذلك الوقت عبر أجيال متعددة، حافظت خلالها على هويتها القائمة على التصميم الكوبيه والأداء الرياضي، وصولًا إلى نيسان Z موديل 2026.

تصميم نيسان Z موديل 2026

تعتمد نيسان Z موديل 2026 على هيكل كوبيه بأبواب ثنائية، مع أبعاد تشمل طولًا يبلغ 4380 مم، وعرضًا يصل إلى 1845 مم، وارتفاعًا قدره 1315 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2550 مم.

ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1647 كجم، فيما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LEDذات مظهر حاد، إلى جانب إضاءة نهارية، وتستند السيارة إلى عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، كما تضم مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف.

نيسان Z موديل 2026

محرك V6 توين تيربو ينتج 400 حصان

تعتمد السيارة نيسان Z موديل 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بتصميم V6 وسعة 3.0 لتر، مع شاحني توربو، ليولد قوة تبلغ 400 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 475 نيوتن متر.

وتقدم منظومة الحركة مع ناقل أوتوماتيكي من 9 سرعات أو ناقل يدوي من 6 سرعات، وتعتمد نيسان Z على نظام دفع خلفي RWD، وهو التكوين المستخدم في العديد من السيارات الرياضية.

نيسان Z موديل 2026

تجهيزات نيسان Z موديل 2026

تضم مقصورة نيسان Z موديل 2026 مقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا، إلى جانب مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، تدعم الاتصال بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

بينما تعرض شاشة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة بيانات القيادة أمام السائق، ويكتمل التجهيز بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي.

نيسان Z موديل 2026

نيسان Z موديل 2026 وأنظمة السلامة

تأتي نيسان Z موديل 2026 بـ 6 وسائد هوائية تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية على الجانبين، وتضم منظومة السلامة المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومثبت السرعة المتكيف.

وتشمل التقنيات كذلك التحذير من التصادم الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتنبيه عند مغادرة المسار، ومراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وتتوفر أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.