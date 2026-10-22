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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار نيسان ألتيما 2027 في السعودية

نيسان ألتيما موديل 2027
نيسان ألتيما موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ألتيما موديل 2027، وتنتمي ألتيما لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

نيسان ألتيما موديل 2027

محرك نيسان ألتيما موديل 2027

تحصل سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 244 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان ألتيما موديل 2027

نيسان ألتيما موديل 2027

زودت سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات ألومنيوم مقاس 19 بوصه وبها لمسات باللون الأسود اللامع، وبها أطراف عادم رياضية، وبها تطعيمات داخلية بنمط ألياف الكربون، وبها نظام تعليق رياضي مخصص لفئات الدفع الأمامي مع بدالات تغيير السرعة خلف عجلة القيادة.

سعر نيسان ألتيما موديل 2027

نيسان ألتيما موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 109 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 114 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ سيارة نيسان ألتيما

انطلقت سيارة نيسان ألتيما في عام 1992 كموديل 1993، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2400 سيب سي ، وتنتج قوة 150 حصان، وظهر الجيل الثاني منها عام 2001 وحصل على تحسينات في القوة وصلت إلى 155 حصان في البداية وأضيفت له وسائد هوائية جانبية وتصميم أكثر عملية.

نيسان ألتيما موديل 2027

وظهر الجيل الثالث عام 2006 وكان نقطة تحول كبرى، حيث أصبحت أكبر حجماً وقدمت فيها خيارات محركات أقوى تشمل محرك 6سلندر سعة 3500 سي سي، وبها عجلات مقاس 18 بوصة ونظام تعليق رياضي في فئات معينة.

وجاء الجيل الرابع عام 2012 وقدمت فيه نسخة الكوبيه لأول مرة، وانتشر فيه استخدام ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) بدلاً من الأوتوماتيك التقليدي، ووصلت قوة محركات الـ 6 سلندر إلى قوة 270 حصان .

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