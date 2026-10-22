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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 متوافرة في مصر.. اعرف الإصدارات والأسعار

سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي
سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اوبل جراند لاند، وجيلي سيتى راى، وهافال H6، وشيفروليه كابتيفا، وام جى ار اكس 9 .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

قوة سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 تصل إلي 295 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 65 لترا، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 959 ألف جنيه .

شيفروليه كابتيفا موديل 2027

عزم دوران سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 148 حصان .

شيفروليه كابتيفا موديل 2027

يصل سعر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 400 ألف جنيه .

هافال H6 موديل 2027

تحصل سيارة هافال H6 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، وبها قوة 181 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال H6 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 310 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2027

خزان وقود سيارة جيلي سيتى راى موديل 2027 يصل إلي 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 172 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي سيتى راى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

اوبل جراند لاند موديل 2027

تصل سرعة سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتومايتك، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لترا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر.

اوبل جراند لاند موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 974 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و124 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات ام جى ار اكس 9 موديل 2027 كابتيفا شيفروليه كابتيفا هافال H6 موديل 2027 H6 جيلي سيتى راى موديل 2027 سيتى راى اوبل جراند لاند موديل 2027 اوبل جراند لاند

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