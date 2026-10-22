مواصفات جيلي كول راي 2027 الجديدة .. وهذا سعرها في مصر

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيلي كول راي 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيلي كول راي موديل 2027، وتنتمي كول راي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جيلي كول راي 2027

جيلي كول راي 2027

تأتى سيارة جيلي كول راي 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4380 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

محرك جيلي كول راي 2027

جيلي كول راي 2027

قوة سيارة جيلي كول راي 2027 تصل إلي 174 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 174 حصان .

مواصفات جيلي كول راي 2027

جيلي كول راي 2027

زودت سيارة جيلي كول راي 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب .

جيلي كول راي 2027

ويوجد بـ سيارة جيلي كول راي 2027، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات للركن، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

جيلي كول راي 2027

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي كول راي 2027 بها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر جيلي كول راي 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .