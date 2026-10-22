لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: لكزس ار زد موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي ار زد لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ لكزس ار زد 2027

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة

زودت سيارة لكزس ار زد 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لكزس ار زد 2027

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة

تنتج سيارة لكزس ار زد 2027 قوة 408 حصان، وبها عزم دوران 538 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لكزس ار زد 2027

تمتلك سيارة لكزس ار زد 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة

ويوجد بـ سيارة لكزس ار زد 2027 أيضا، قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر لكزس ار زد 2027

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .