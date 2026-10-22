قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بسراي القبة .. تفاصيل
حسام حسن يتابع عمر عبدالمجيد استعداداً لضمه لمعسكر منتخب مصر
الإفتاء: الاستثمار في كيانات غير مرخصة غرر محرم شرعًا
ضوابط التقدم لإمتحانات النقل بالتعليم الفني على نظام العمال 2027 ..قرار عاجل
صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟
ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية لاستئناف بناء جدار حدودي داخل حديقة «بيغ بند»
أمير هشام: اختيار «عموتة» أفسد مجهود إدارة الأهلي.. وأسلوبه لا يتناسب مع هوية الفريق
حماس توجّه طلبًا عاجلًا للسفارات الفلسطينية وقيادات الفصائل المتواجدين في العواصم المختلفة
فيضانات مدمرة تضرب جنوب فرنسا| 3 قتلى وإجلاء المئات.. وآلاف المنازل بلا كهرباء
سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 وأماكن وطرق الاستعلام بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

لكزس ار زد 2027 الجديدة
لكزس ار زد 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة 

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: لكزس ار زد موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي ار زد لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ لكزس ار زد 2027

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة 

زودت سيارة لكزس ار زد 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لكزس ار زد 2027

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة 

تنتج سيارة لكزس ار زد 2027 قوة 408 حصان، وبها عزم دوران 538 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لكزس ار زد 2027

تمتلك سيارة لكزس ار زد 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة لكزس ار زد 2027 أيضا، قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر لكزس ار زد 2027

سيارة لكزس ار زد 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

لكزس ار زد 2027 وسائل الأمان بـ لكزس ار زد محرك لكزس ار زد 2027 ار زد 2027 مواصفات لكزس ار زد 2027 مواصفات لكزس ار زد لكزس ار زد سعر لكزس ار زد 2027 سعر لكزس ار زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10

ترشيحاتنا

آمال ماهر ومدحت صالح

آمال ماهر ومدحت صالح وفرقة الإنشاد الديني.. حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم الخميس

وليد توفيق ينعى هاني شاكر من على خشبة مهرجان الموسيقى العربية.. ويستهل حفله بأغنية «مصر أم الدنيا»

بدأ حفله بالغناء لمصر.. وليد توفيق يترحم على هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

عمر خيرت

عمر خيرت في الجونة.. السينما تستعيد ذاكرتها بالموسيقى

بالصور

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد