الفرق بين شيرى اريزو 5 وبروتون ساجا 2027

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اريزو 5 و بروتون ساجا موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2027

شيرى اريزو 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 805 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تباع بسعر 815 ألف جنيه .

أبعاد بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تأتى سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2465 مم .

محرك بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2027 تصل إلي 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر .

سعر بروتون ساجا موديل 2027

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 685 ألف جنيه .