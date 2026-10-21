سعر ساوايست S08 2027 في السعودية

كشفت شركة ساوايست عن طرازها الجديد ساوايست S08 موديل 2027، وتنتمي S08 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتتسع S08 لسبعة ركاب.

ساوايست S08 موديل 2027

محرك ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست S08 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 255 حصان، وبها عزم دوران يصل إلى 525 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس من نوع 1DHT، وتتسارع من 60 إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية.

ساوايست S08 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة ساوايست S08 موديل 2027 بطارية من شركة CATL سعة 18.4 كيلوواط/ساعة، ويمكنها توفير مدى كهربائي 89 كم، مع خزان وقود سعة 70 لتر، ويتم شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 18 دقيقة، مع إمكانية تشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية بقدرة 3.3 كيلوواط.

مواصفات ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

زودت سيارة ساوايست S08 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة، وبها شاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة، وتدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها شاحن لاسلكي بقدرة 50 واط، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وبها نظام صوتي مكون من 12 مكبر صوت، ومقاعد مزودة بوظيفة التدليك، وثلاجة مدمجة، ومثبت سرعة متكيف، مع عجلات مقاس 20 بوصة .

ساوايست S08 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة ساوايست S08 موديل 2027 بها، ست وسائد هوائية، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام المساعدة في الحفاظ على منتصف المسار .

سعر ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست S08 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 126 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست S08 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .