ميكانيكي يحذر من عادات قيادة شائعة قد تدمر الفتيس

حذر خبراء صيانة السيارات من ممارسة شائعة ومتكررة يقوم بها العديد من السائقين أثناء مناورات وقوف السيارات، وتتعلق بتغيير وضعية الفتيس الأوتوماتيكي من وضع الرجوع للخلف إلى وضع القيادة الأمامية قبل توقف السيارة تمامًا عن الحركة.

وأكد الفنيون أن هذا التصرف المتكرر يولد إجهادات ميكانيكية هائلة تسرع من تلف أجزاء منظومة الحركة وتؤدي في النهاية إلى أعطال مكلفة للغاية.

مخاطر التغيير السريع بين التعشيق والسيارة متحركة

عندما يقوم السائق بنقل عصا التغيير إلى وضع القيادة بينما لا تزال السيارة تتدحرج إلى الخلف، فإن المكونات الداخلية للفتيس، مثل القابض والشرائط الداخلية المسؤولة عن نقل القوة، تتعرض لقوى صدمة مفاجئة.

وبدلاً من أن تقوم فرامل السيارة بمهام إيقاف الزخم العكسي، تجبر هذه الممارسة ناقل الحركة على العمل بمثابة نظام كبح، مما يولد احتكاكًا وحرارة مفرطة داخل منظومة التروس.

وعلى الرغم من أن إتمام هذه الحركة العفوية لمرة واحدة لن يؤدي إلى تدمير ناقل الحركة بشكل فوري، إلا أن الأضرار تتراكم بمرور الوقت مع الاستخدام اليومي المستمر، مما يضعف كفاءة الأجزاء الداخلية ويقصر من العمر الافتراضي لأحد أثمن المكونات الهندسية في السيارة.

نصائح لحماية ناقل الحركة وإطالة عمره التشغيلي

يشدد الخبراء على ضرورة التحلي بالصبر والالتزام بثقافة التعاطف الميكانيكي عبر اتباع قواعد بسيطة تضمن سلامة السيارة.

ويأتي في مقدمة هذه القواعد التأكد من ثبات السيارة بشكل كامل باستخدام الفرامل قبل الانتقال بين وضعيات ناقل الحركة، مع تجنب اختيار وضع الوقوف التام والسيارة تتحرك.

كما ينبغي ترك نظام الفرامل يقوم بمهمة إيقاف اندفاع السيارة بدلاً من تحميل ناقل الحركة أعباء إضافية تفوق تصميمه الاعتيادي.

إن تجنب هذه العادة اليومية البسيطة يوفر على مالكي السيارات مبالغ طائلة من تكاليف الإصلاح والاستبدال المفاجئ لناقل الحركة.