شركة سيارات طائرة تسخر من تسلا رودستر وتكشف ما تستطيع فعله

أشعلت شركة «أليف أيرونوتيكس» الناشئة لصناعة السيارات الطائرة المنافسة مع عملاقة السيارات الكهربائية «تسلا»، من خلال نشر مقطع فيديو استعراضي تضمن تحليق نموذجها الطائر بمسافة ومدة أطول فوق مجموعة من سيارات تسلا تشمل طراز «سايبر تراك» والجيل الأول من «رودستر».

وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع الضجة الواسعة التي أحدثها الكشف عن الجيل الثاني من «تسلا رودستر» واعتمادها على دافعات الغاز البارد لإجراء قفزات استعراضية هواءً.

سخرية راقية وترحيب رسمي بدخول المنافسة

وجهت الشركة الناشئة رسالة مباشرة ومثيرة للجدل إلى إيلون ماسك، مرحبة بانضمام عملاق السيارات الكهربائية إلى قطاع السيارات الطائرة بعد مسيرة انطلقت فيها أليف بمفردها على مدار أحد عشر عامًا من التطوير الهندسي.

واعتبرت الشركة أن الاستعراض الأخير يجعل من سيارة تسلا رودستر السيارة الثانية في التاريخ التي تطير، في إشارة واضحة إلى ريادتها المبكرة في هذا المجال.

الفلسفة الهندسية في مفهوم الطيران

تعكس المبارزة الحالية بين الشركتين اختلافًا جذريًا في الرؤية الهندسية ومفهوم التنقل الجوي.

تعتمد سيارة «تسلا رودستر» في نسختها الاستعراضية على دافعات صواريخ الغاز البارد ومراوح الشفط لتوليد دفع لحظي وقناتي سريع، وهو ما وصفه الخبراء بقفزات بهلوانية أو مناورات هوائية قصيرة المدى وليست وسيلة طيران مستدامة.

في المقابل، يعتمد نموذج شركة أليف «موديل إيه» على تقنية الدفع الكهربائي الموزع للإقلاع العمودي، مع هيكل قادر على الدوران والتوجيه في الهواء لتحقيق طيران مستدام ومستقل، إلى جانب حصوله مسبقًا على شهادة صلاحية الطيران الخاصة من وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

العقبات التنظيمية ورهان الإنتاج التجاري

بينما تواصل أليف حصد آلاف الطلبات المسبقة لطرازها البالغ سعره نحو 300 ألف دولار مع خطط لتوسيع التسليم الفعلي، تظل سيارة تسلا رودستر رهينة جداول الإنتاج المؤجلة حتى عام 2028 وتحديات التراخيص القانونية الصارمة للطرقات العامة.

وتؤكد هذه التطورات أن السباق الحقيقي لن يحسمه تفوق الاستعراضات البصرية فحسب، بل القدرة على اجتياز الاعتمادات التشريعية والتنظيمية التي تقف حائلاً أمام تحويل الخيال العلمي إلى واقع يومي للمستهلكين.

https://x.com/AlefAeronautics/status/2111146288633073732?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2111146288633073732%7Ctwgr%5E404ad368c602fb5a7f1c1ba771781de1a9a9edf9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.autoblog.com%2Fnews%2Fflying-car-startup-calls-out-teslas-new-roadster-and-shows-how-its-done