الكشف عن تويوتا جلانزا 2027 الجديدة بمحرك اقتصادي.. صور

تواصل تويوتا توسيع تشكيلتها من السيارات المدمجة عبر جلانزا 2027، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك والتي تركز على الجانب الاقتصادي، وتعتمد فيها تويوتا على التعاون مع سوزوكي في بعض الأسواق.

وترتبط جلانزا من الناحية الفنية والتصميمية بسيارة سوزوكي بالينو المتاحة في الهند، ويظهر هذا النهج أيضًا في طرازات أخرى، من بينها تويوتا بيلتا وسوزوكي سياز، اللتان تتشاركان قاعدة فنية متقاربة.

محرك تويوتا جلانزا

تعتمد تويوتا جلانزا الجديدة في السوق الهندية على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 90 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 113 نيوتن متر.

تويوتا جلانزا

وتتوفر السيارة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أو ناقل حركة آلي من نوع AMT، وتعتمد جلانزا على نظام الدفع الأمامي، إذ تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية، وهو تكوين شائع في هذه الفئة من السيارات.

تويوتا جلانزا

تويوتا جلانزا وأنظمة الأمان

تضم جلانزا 2027 مجموعة من تجهيزات السلامة التي تشمل نظام الثبات الإلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر وسائد هوائية ونظام قفل مركزي، وتشمل وسائل المساعدة على القيادة حساسات للركن وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتضم التجهيزات أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات.

تويوتا جلانزا

تجهيزات تويوتا جلانزا

تأتي المقصورة بمجموعة من التجهيزات التقنية، في مقدمتها شاشة مركزية للمعلومات والترفيه قياس 9 بوصات، إلى جانب شاشة عرض أمامية مخصصة لمعلومات القيادة، بينما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح الوصول إلى عدد من الأوامر.

تويوتا جلانزا

وتشمل تجهيزات المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي للمساعدة على ضبط درجة الحرارة داخل السيارة، كما تتوفر خاصية تشغيل وإيقاف المحرك عبر البصمة، وتضم السيارة كذلك نوافذ كهربائية.