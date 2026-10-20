مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2027 الجديدة

تُعد ميتسوبيشي اليابانية من العلامات العريقة في صناعة السيارات، وقد ارتبط اسمها على مدار عقود بطرازات اكتسبت حضورًا واسعًا في الأسواق العالمية.

وتأتي باجيرو في مقدمة هذه الطرازات، بفضل تاريخها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المخصصة للطرق والتضاريس الوعرة، ومع موديل 2027، تعود الأيقونة اليابانية بجيل جديد يستهدف تعزيز حضورها العالمي.

ميتسوبيشي باجيرو 2027

محرك ميتسوبيشي باجيرو 2027

تعتمد ميتسوبيشي باجيرو 2027 على محرك ديزل تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 204 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 480 نيوتن متر، وتعمل المنظومة بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي.

ميتسوبيشي باجيرو 2027

أبعاد باجيرو الجديدة

تأتي باجيرو 2027 بطول يبلغ 4,920 مم، وعرض يصل إلى 1,925 مم، وارتفاع قدره 1,910 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,870 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 230 مم، وتأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إلى جانب مصابيح نهارية، كما تعتمد السيارة على جنوط قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

ميتسوبيشي باجيرو 2027

تجهيزات ميتسوبيشي باجيرو 2027

تضم المقصورة ثلاثة صفوف من المقاعد، وتأتي بفرش جلدي فاخر، بينما حيث يحصل مقعدا السائق والراكب الأمامي على إمكانية التعديل الكهربائي ووظيفة التبريد، وتعتمد لوحة القيادة على شاشتين قياس 14.3 بوصة لكل منهما.

ميتسوبيشي باجيرو 2027

وتدعم شاشة الترفيه الاتصال اللاسلكي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تضم المقصورة نظامًا صوتيًا مكونًا من 12 سماعة، كما يتوفر مكيف هواء أوتوماتيكي بثلاث مناطق للتحكم في درجات الحرارة، مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، إضافة إلى حساسات ركن خلفية وجانبية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

ميتسوبيشي باجيرو 2027

وتأتي ميتسوبيشي باجيرو 2027 بثماني وسائد هوائية، وتدعم منظومة الحماية أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتضم تجهيزات السلامة أيضًا مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع المكابح الطارئة الذاتية.