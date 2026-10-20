تسلا تطلب 250 ألف دولار مقدمًا لسيارة رودستر.. ولكن هل تصل لأصحابها؟

عادت سيارة «تسلا رودستر» لتتصدر العناوين العالمية مجددًا بعد استعراضها الخارق وقدراتها المبتكرة المستوحاة من علوم الفضاء، إلا أن التفاصيل الدقيقة والشروط القانونية المكتوبة بخط صغير في اتفاقية الحجز تثير العديد من علامات الاستفهام والشكوك.

فعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي تدفعها النخبة لحجز مقاعدهم، فإن اتفاقية شركة «تسلا» الرسمية لا تضمن للمشترين حصولهم الفعلي على السيارة، بل تقتصر على حجز دور في قائمة الانتظار دون أي التزام زمني أو تعهد قطعي بالتسليم.

طبيعة الإيداع المالي وسياسة الاسترداد

تتطلب عملية حجز النسخ المرتقبة دفع مبالغ ضخمة تتراوح بين 50 ألف دولار للفئات القياسية وتصل إلى 250 ألف دولار لدفعات الحجز الخاصة بفئات الأداء العالي مثل «Thrust».

وتوضح الشروط أن هذا المبلغ يُحسب كجزء من القيمة الإجمالية للسيارة عند إتمام الشراء، ويبقى قابلاً للاسترداد حتى توقيع اتفاقية البيع النهائية، غير أنه يظل مبلغاً غير قابل للتحويل لشخص آخر.

ورغم هذه التسهيلات في الاسترداد المؤقت، إلا أن البند الأكثر حساسية يتمثل في إقرار تسلا الصريح بعدم قدرتها على تحديد موعد نهائي لتسليم السيارة، أو حتى تأكيد إنتاجها بشكل نهائي.

تسليم تسلا رودستر 2028

ضبابية التسعير النهائي وغياب الأرقام الرسمية

إلى جانب غياب ضمانات التسليم، لم تعلن تسلا حتى الآن عن السعر الرسمي والإجمالي لأي من فئات رودستر الجديدة، مما يجعل الأرقام المتداولة مجرد تكهنات تقديرية مبدئية.

وستظل التكاليف النهائية معلقة لحين فتح باب التخصيص النهائي واختيار الحزم والتجهيزات التقنية، مما يعني أن المودعين يضعون عشرات الآلاف من الدولارات في حسابات الشركة دون معرفة السعر الحقيقي للسيارة التي ينتظرونها منذ سنوات طويلة.