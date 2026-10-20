فولكس فاجن بيتل تخفي تحت هيكلها تويوتا MR2 ومحرك أودي TT

تعتبر مشاريع تعديل السيارات وبنائها بصورة شخصية واحدة من أكثر المساحات إبداعًا في عالم المحركات، حيث يتجاوز الهواة والمهندسون الحدود التقليدية دون الاكتراث بالانطباعات السائدة.

وفي الوقت الذي تتميز فيه سيارات سباقات الدراج عادة بهياكلها المنخفضة والواسعة مع محركات ذات قوة مفرطة، ظهرت سيارة «فولكس فاجن بيتل» صفراء اللون لتثير ضجة واسعة بين عشاق التعديل، نظرًا لكونها تجمع بين قطع وأجزاء هندسية تنتمي إلى ثلاث شركات عالمية مختلفة تحت هيكلها الذي يبدو للوهلة الأولى تقليديًا.

خدعة الهيكل الخارجي والأساس الميكانيكي الياباني

رغم أن الشكل الخارجي يجسد التصميم الكلاسيكي الأيقوني لسيارة فولكس فاجن بيتل، إلا أن الحقيقة الميكانيكية تحت المظهر الخارجي تعتمد بالكامل على منصة وشاسيه السيارة الرياضية اليابانية الشهيرة «تويوتا MR2».

وقد سمح اختيار هذه المنصة ذات المحرك المتموضع في الوسط بتقديم توزيع وزن مثالي وثبات استثنائي أثناء الانطلاق السريع على حلبات السباق، مما يمنح السيارة قدرات ديناميكية تتفوق بفارق كبير عن أي نموذج كلاسيكي تقليدي.

منظومة القوة الألمانية والتعديلات المخصصة لسباقات السرعة

لم تتوقف المفاجآت عند الشاسيه الياباني، بل امتدت إلى المنظومة المحركة؛ حيث جرى تزويد السيارة بمحرك مزود بشاحن توربيني مستمد من سيارة «أودي TT» الألمانية.

وقد خضع هذا المحرك لتعديلات ميكانيكية شاملة لرفع القدرة الحصانية وتوليد تسارع خاطف يتناسب مع متطلبات سباقات السرعة، مما جعل هذه السيارة الهجينة هندسيًا نموذجًا فريدًا يجمع بين مظهر الأيقونة الكلاسيكية والأداء الميكانيكي الخارق.