أسعار ومواصفات .. سيارات عائلية 2027 في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بايك X55 e ، وديبال اس 05، وشانجان سى اس 75 بلس، وام جى ار اكس 5 بلس، وهافال في7 .

هافال في7 موديل 2027

تحصل سيارة هافال في7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال في7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

تستمد سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 171 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 475 ألف جنيه .

بايك X55 e موديل 2027

قوة سيارة بايك X55 e موديل 2027 تصل إلي 217 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك X55 e موديل 2027

تتوافر سيارة بايك X55 e موديل 2027 في سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 225 ألف جنيه .

ديبال اس 05 موديل 2027

عزم دوران سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 يصل إلي 320 نيوتن/متر، وبها قوة 214 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ديبال اس 05 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 665 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027

سعه خزان وقود سيارة شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027 يصل إلي 58 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 640 ألف جنيه .