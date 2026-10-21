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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسطورة الدوري الأمريكي يصمم مايباخ فاخرة تنافس رولز رويس

مرسيدس مايباخ S680
مرسيدس مايباخ S680
عزة عاطف

كشفت دار المزادات العالمية «جودينج آند كومباني» بالتعاون مع «كريستيز» عن عرض واحدة من أكثر السيارات الفارهة تميزًا، وهي نسخة مخصصة من طراز «مرسيدس-مايباخ S680» أشرف على تصميمها نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، لتقديمها في مزاد خيري يعود كاملاً لدعم مؤسسته الخيرية. 

ومن المقرر أن يقام المزاد خلال فعاليات معرض «ريتروموبيل نيويورك» بمركز جافيتس.

ستخصص كافة العوائد المالية الناجمة عن عملية البيع لصالح برنامج «I PROMISE» التابع لمؤسسة ليبرون جيمس العائلية، والذي يقدم الدعم التعليمي والاجتماعي للطلاب وأسرهم في مسقط رأسه بمدينة أكرون بولاية أوهيو الأمريكية.

تفاصيل برنامج التخصيص والمواصفات الميكانيكية

تمت عملية تطوير هذه السيارة عبر برنامج التخصيص الفائق «Manufaktur Made to Measure» التابع لشركة مرسيدس-بنز، حيث طلب جيمس بناء نسختين متطابقين تمامًا؛ احتفظ بالأولى لمجموعته الشخصية، بينما جرى تخصيص النسخة الثانية للمزاد الخيري.

وتحت الغطاء الأمامي، تعتمد السيارة الفارهة على منظومة أداء ميكانيكية قوية تتمثل في محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V سعة 6.0 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، يولد قوة تصل إلى 621 حصانًا.

لمسات تصميمية فريدة وشخصية

تتألق السيارة بطلاء خارجي بدرجة العاج الفاتح مع مقصورة داخلية مكسوة بجلد النابا الفاخر بلون الأزرق الداكن والغرز التباينية. 

وتتميز النسخة المعروضة بعدة عناصر هندسية وتصميمية خاصة تعكس الهوية الشخصية للنجم الملقب بـالملك جيمس، وأبرزها استبدال شعارات V12 التقليدية بشعار التاج الشهير الخاص بليبرون جيمس على الأجنحة الأمامية، ومساند الرأس، ولوحة القيادة، وسجاد الأرضيات. كما تضمنت نقش الإحداثيات الجغرافية لمدينة أكرون بولاية أوهيو على الكونسول الوسطي كرمز لمسقط رأسه والهدف الخيري من المزاد، إلى جانب عجلات قياس 20 بوصة معدنية مطروقة ومصنوعة خصيصًا لتتناسب مع الطابع الحصري للسيارة.

تقدر القيمة المبدئية للسيارة في المزاد بين 425 ألف و550 ألف دولار أمريكي، مع عرضها دون حد أدنى للبيع، مما يجعلها قطعة حصرية يترقبها جامعو السيارات الفاخرة حول العالم.

سيارة ليبرون جيمس مرسيدس مايباخ S680 ليبرون جيمس Maybach Manufaktur مزاد ريتروموبيل نيويورك 2026

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