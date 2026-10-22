شاهد.. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

صممت سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027 حسب المواصفات التي طلبها لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وسيقوم جيمس ببيع مايباخ S 680 في مزاد خيري، وتنتمي مايباخ S 680 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027

وتظهر مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027 بلمسات من اختيار لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وتقترب تفاصيلها من سيارته الشخصية، وتولى قسم برنامج مانوفاكتور للتخصيص التابع لمرسيدس تنفيذ تجهيزاتها الخاصة.

أين ستذهب أموال بيع مايباخ S 680 2027

وستذهب جميع الأموال التي يجمعها المزاد لدعم برنامج آي بروميس، الذي يساعد الطلاب وعائلاتهم في منطقة أكرون مسقط رأس ليبرون جيمس.

مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027

ومن جانبة أوضح جيمس قائلا " إن تصميم سيارة مرسيدس مايباخ خاصة به كان حلماً لم يخطر بباله حين كان طفلاً في أكرون، مضيفاً أن المزاد الذي ستقيمه دار مزادات جودينج كريستيز في نيويورك يتيح لمؤسسة عائلته فرصة دعم المجتمع والعائلات التي تخدمها، وهو ما يعني له الكثير.

محرك مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027 علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي بجانب شاحن تيربو، وتنتج قوة 621 حصان، وعزم دوران 664 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027

مواصفات مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لون عاجي فاتح غير معدني، توفره مرسيدس حصرياً عبر قسم مانوفاكتور، واستبدلت الشركة شعارات V12 التقليدية على الرفارف الأمامية بالشعار الشخصي لليبرون جيمس، كما زودتها بعجلات باللون العاجي نفسه.

مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027

وتأتى مقصورة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027 بلمسة أكثر جرأة، حيث يغطي جلد نابا الأزرق بلون ستورمي ويذر معظم أجزائها، بما في ذلك المقاعد الأمامية والخلفية وألواح الأبواب وأجزاء واسعة من لوحة القيادة والنفق الوسطي، ويكتمل اللون الأزرق بخياطة بيضاء متباينة، ويظهر شعار ليبرون على مساند الرأس، وتحمل لوحة صغيرة على الكونسول إحداثيات مدينة أكرون في ولاية أوهايو، مسقط رأسه.