فان دايك: ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول استثنائي ومن الصعب تكراره

أشاد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، بما قدمه النجم المصري محمد صلاح بقميص الريدز على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن ما حققه في مركز الجناح يُعد استثنائيًا، ومن الصعب على أي لاعب تكراره.

وقال فان دايك، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما قدمه صلاح مع ليفربول على مدار سنوات طويلة يمثل نموذجًا مميزًا، معربًا عن أمله في أن يتمكن لاعب آخر من تقديم المستوى نفسه، رغم صعوبة تكرار الإنجازات التي حققها النجم المصري.

وأضاف قائد ليفربول أنه لا يعتقد أن بإمكان أي لاعب تكرار ما فعله صلاح، مشددًا على أن ما قدمه مع الفريق كان استثنائيًا، وهو ما ينطبق أيضًا على الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وتعكس تصريحات فان دايك، التقدير الكبير لما قدمه الثلاثي الهجومي السابق لليفربول، بعدما تركوا بصمة بارزة مع الفريق بفضل مستوياتهم المميزة وإسهاماتهم في تحقيق النجاحات خلال السنوات الماضية.