قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين
جوتيريش: دور مصر لا يمكن الاستغناء عنه في القضية الفلسطينية
جوتيريش: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.. وأطالب برفع القيود عن مساعدات غزة
إخفاق طوفان الأقصي يلاحقه.. نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر
وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع المعلمين ماليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
جوتيريش: مصر مركز أساسي في الإقليم وشريك استراتيجي للأمم المتحدة
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: غلق 4 محطات وقود تلاعبت فى كميات البنزين والسولار من أول نوفمبر

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بغلق 4 محطات لتعبئة المواد البترولية ، لقيام أصحابها والقائمين على تشغيلها بالتلاعب فى بيع كميات الوقود المخصصة لها من البنزين والسولار بداية من أول نوفمبر المقبل ، مؤكداً ضرورة إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدى بكل حزم لأى ممارسات غير مشروعة تستهدف التلاعب فى الحصص المقررة أو الإضرار بحقوق المواطنين .

تنسيق مع وزارتى البترول والتموين لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية
وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم التنسيق والإتفاق مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ حزمة من الإجراءات الحازمة والرادعة لإحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع توفير سيارات صهريجية لدعم منظومة توفير البنزين والسولار بالمحطات، بما يضمن إنتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

غرفة عمليات مركزية وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة الوقود على مدار الساعة
وفى هذا السياق، سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة داخل إحدى محطات الوقود بمدينة أسوان، لتكثيف أعمال المتابعة والرصد الميدانى، ورصد أى مخالفات وتحرير المحاضر اللازمة حيالها، مع التنسيق المستمر لمتابعة الكميات الواردة والمنصرفة، والتأكد من انتظام سير العمل بالمحطات بصورة دائمة.

جهود متنوعة

وتتضمن الإجراءات تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الوقود وإصلاح الكاميرات المعطلة، وتغيير طلمبات التعبئة، وتوفير أكواد للمركبات، إلى جانب تكثيف أعمال اللجنة المركزية بالمحافظة، بما يسهم فى إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية، ومنع التلاعب بالكميات المقررة، والتصدى لمحاولات التهريب والبيع بالسوق السوداء.

منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن وتخصيص محطات خارجها
وفى سياق متصل، تقرر منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن منعاً باتاً، مع تخصيص محطات وقود لها خارج النطاق العمرانى، لإحكام السيطرة على عمليات التعبئة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من خلال تكليف إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية التموين وممثلى وزارة البترول، لمتابعة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات التموين .

وشدد محافظ أسوان على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم رصدها، خاصة تجاوز الكميات المحددة للتعبئة، بما يعزز الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ويحد من الممارسات غير القانونية، ويضمن توجيه الوقود للاستخدامات المخصصة له.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية الأردني يتلقى اتصالات من نظرائه في مصر ودول عربية وأجنبية

الداخلية السعودية

لتيسير الدخول.. السعودية تطلق خدمة "أبشر سفر للزوار" للقادمين عبر المنافذ البرية

نبيل فهمي ووزير الخارجية السوداني

4 ملفات عاجلة تتصدر.. نبيل فهمي يصل الخرطوم في أول زيارة للسودان

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد