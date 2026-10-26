استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى.. أسوان تضع خطة لمواجهة الأمطار والسيول

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإستجابة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع التأكد من جاهزية الإمكانيات والمعدات المتاحة بكل جهة ، وتعظيم الإستفادة منها بما يحقق أعلى درجات الإستعداد .

ويأتى ذلك في إطار إستكمال الإستعدادات المكثفة لإستقبال الموسم الشتوى ، وتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول والحد من مخاطرها ، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

رفع درجة الإستعداد وتحديد المهام والمسؤوليات

ووجه محافظ أسوان بضرورة إستمرار التنسيق البيني بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومركز القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة، مع رفع درجة الإستعداد القصوى، وتحديد المهام والتكليفات والمسؤوليات والإجراءات الواجب إتباعها من خلال خطة تفصيلية متكاملة، تضمن سرعة التحرك والتعامل الفوري مع أي مستجدات، والحد من الآثار المحتملة للأمطار والسيول.

تطهير مخرات السيول ومراجعة منظومة الصرف

وكلف المهندس عمرو لاشين مديرية الري بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للإنتهاء من أعمال تطهير البرابخ وإزالة أي تعديات على مسارات مخرات السيول، والتى تضم 37 مخراً صناعياً ، إلى جانب 22 سد إعاقة و14 حاجزًا ترابيًا و22 بحيرة صناعية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية من أخطار السيول وضمان جاهزيتها للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

كما وجه محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمواصلة أعمال تطهير المصارف والمطابق، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءتها التشغيلية وجاهزيتها لاستيعاب وتصريف كميات مياه الأمطار، بما يمنع تراكم المياه ويحد من تأثيراتها على حركة المواطنين وانتظام الخدمات.

تنسيق متكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية

وشدد المحافظ على قيام مديريات التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والحماية المدنية والمرور والكهرباء، بتنفيذ الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة، والتأكد من جاهزية فرق العمل والإمكانات المتاحة، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل المنظم مع أي طوارئ محتملة، والحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

التوعية المجتمعية وتعزيز المشاركة في مواجهة الطوارئ

وفي السياق نفسه، كلف المهندس عمرو لاشين بأهمية تكثيف جهود التوعية داخل دور العبادة، من خلال منابر المساجد والدروس الدينية وحلقات الوعظ بالكنائس، لتعريف المواطنين بأساليب التعامل الآمن مع الأمطار والسيول، وسبل الوقاية وتجنب المخاطر، بما يسهم في حماية الأرواح وبث الطمأنينة وتعزيز الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة خلال حالات الطوارئ.