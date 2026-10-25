محافظ أسوان يكرم العاملين المتميزين بقطاعات العمل العام.. ويحتفي بعدد من الطلاب

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم عدد من العاملين المتميزين بقطاعات العمل العام، في مديريات الخدمات والوحدات المحلية والديوان العام ، تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم فى أداء مهام عملهم ومسئولياتهم الوظيفية على الوجه الأكمل بما يسهم فى تنفيذ التكليفات والتوجيهات وتحقيق المستهدفات المطلوبة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

يأتى ذلك فى ضوء حرصه على ترسيخ ثقافة التميز وتقدير الكفاءات المخلصة ، وتعزيز روح الإنتماء والتحفيز على مواصلة العطاء.

تكريم العاملين المتميزين تقديراً لجهودهم فى خدمة المواطن والارتقاء بالأداء التنفيذى

وأكدت هذه اللفتة حرص محافظ أسوان على دعم النماذج الإيجابية والمتميزة داخل الجهاز التنفيذى، وتقدير كل من يبذل جهداً مخلصاً فى أداء واجباته، بما يعزز قيم الإنضباط والإخلاص فى العمل، ويحفز العاملين على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

محافظ أسوان يحتفى بالطلاب المشاركين فى إحتفالات أكتوبر

فى السياق نفسه، قام المهندس عمرو لاشين بتكريم عدد من الطلاب والطالبات الذين شاركوا فى فعاليات وإحتفالات المحافظة بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تقديراً لمشاركتهم المتميزة ودورهم الإيجابى فى إحياء ذكرى هذه المناسبة الوطنية العظيمة، إلى جانب ترشيحهم للمشاركة فى التصفيات النهائية لمسابقة " فرسان القراءة " على مستوى الجمهورية، بما يعكس تميزهم العلمى والثقافى، ويؤكد أهمية دعم النماذج الطلابية الواعدة وتشجيعها على مواصلة التفوق والإبداع.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية والدينية، وبحضور أولياء أمور الطلاب.

ويأتى التكريم فى إطار النهج الذى تتبناه المحافظة لتقدير المتميزين فى مختلف مواقع العمل، وتحفيز الكوادر التنفيذية والطلاب على مواصلة النجاح والتميز، بما يدعم جهود التنمية ويرسخ قيم المسئولية والانتماء وخدمة المجتمع.