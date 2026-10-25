تستهدف 4 آلاف حالة.. محافظ أسوان يبحث الاستعدادات لتنفيذ قوافل طبية مجانية بكوم أمبو وإدفو

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، والذى ضم خالد محمد الحسينى مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية ، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة.

وذلك لإستعراض الإستعدادات الخاصة بتنفيذ قوافل طبية مجانية بمركزى كوم أمبو وإدفو خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجارى ، والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لنحو 4 آلاف حالة مرضية .

ويأتى ذلك فى ضوء ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إهتمام متواصل بالقطاع الصحى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قوافل طبية مجانية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وخلال اللقاء، الذى حضره السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، أعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص تقديره لجهود اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، التى تم إنشاؤها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومؤسسة بنك الشفاء المصرى ، وهيئة الرعاية الصحية فى تنظيم القوافل الطبية وتوفير الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ، والحد من مشقة الإنتقال إلى المستشفيات والمراكز الطبية للحصول على الرعاية اللازمة .

توفير الدعم اللوجستى لضمان نجاح القوافل الطبية

وأكد عمرو لاشين على حرص المحافظة لتوفير مختلف أوجه الدعم اللوجستى اللازم لإنجاح أعمال القوافل الطبية ، بما يضمن تيسير أداء الفرق الطبية لمهامها وتحقيق المستهدف منها ، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل ، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لدعم المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الإستفادة من الخدمات الطبية المجانية .

جدول زمنى متكامل للقوافل الطبية بكوم أمبو وإدفو

وخلال اللقاء، تم إستعراض آليات تنفيذ القوافل الطبية والبرنامج الزمنى المحدد لها ، حيث تستضيف مراكز رعاية الطفل بمركزى كوم أمبو وإدفو فعاليات القوافل على مدار أربعة أيام ، وفقاً للجدول التالى :

يوم الإثنين 26 أكتوبر : تنفيذ قافلة رمد متكاملة بمركز رعاية الطفل بكوم أمبو .

يوم الثلاثاء 27 أكتوبر: تنفيذ قافلة طبية متكاملة بكوم أمبو ، تضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة .

يوم الأربعاء 28 أكتوبر: تنفيذ قافلة طبية متكاملة بمركز رعاية الطفل بإدفو، تضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة .

يوم الخميس 29 أكتوبر: تنفيذ قافلة رمد متكاملة بمركز رعاية الطفل بإدفو .

وتشمل أعمال القوافل توقيع الكشف الطبى على الحالات المستهدفة ، وصرف العلاج اللازم ، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان وفقاً للتخصصات والخدمات المتاحة بما يدعم حصول المواطنين على الرعاية الطبية المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم .