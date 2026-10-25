أخبار أسوان | جهود بيطرية وتعليمية وتموينية وتمكين للمرأة .. وقافلة طبية بوادي النقرة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان.. تقديم 2562 خدمة بيطرية بقوافل دراو وإدفو



كثفت مديرية الطب البيطري بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى جهودها لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحيوانات والطيور ، ودعم صغار المربين ، ومكافحة مرض السعار .

نشاط مكثف لوحدة تكافؤ الفرص بأسوان لتمكين المرأة والفتيات ودمج ذوى الإعاقة



تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر الوعى وتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التنفيذية والأهلية .

نشاط مكثف لوحدة تكافؤ الفرص بأسوان لتمكين المرأة والفتيات ودمج ذوى الإعاقة



تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر الوعى وتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التنفيذية والأهلية .

جهود متنوعة

تواصل الوحدات المحلية بمركز إدفو برئاسة شوقى مصطفى تكثيف جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إنتظام العملية التعليمية ، والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة ، إلى جانب نشر الوعى بالخدمات المالية والمصرفية والتحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .



تحرير 66 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بأسوان



كثفت مديرية التموين بأسوان جهودها الرقابية على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، لضبط منظومة تداول السلع، وضمان جودة الخبز المدعم، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار .

محافظ أسوان: قافلة طبية بقرية الآمال بمشروع وادى النقرة توقع الكشف على 363 حالة



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية الآمال التابعة لمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، التى أثمرت عن توقيع الكشف الطبى على 363 حالة مرضية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة .

تعليم أسوان: استقبال متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية الطلاب داخل المدارس



استقبل الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه خالد الشيخ منسق البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من المتطوعين بالصندوق، بحضور (د.محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية - منى كمال مدير عام الشئون المالية والإدارية - فايزة سعد مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية - سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية - عبدالحي محمد مسئول مكتب التربية الاجتماعية) وذلك لمناقشة آليات تنفيذ برنامج "دليل التدخلات الوقائية باستخدام المحتويات المرئية".