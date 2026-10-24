أسوان.. تقديم 2562 خدمة بيطرية بقوافل دراو وإدفو

كثفت مديرية الطب البيطري بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى جهودها لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحيوانات والطيور ، ودعم صغار المربين ، ومكافحة مرض السعار .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

قوافل بيطرية لدعم المربين وحماية الثروة الحيوانية



نفذت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين بقرية المناعية بمركز دراو ومنطقة أبو غلاب بمركز إدفو، أسفرتا عن تقديم 2,562 خدمة وحالة بيطرية، شملت تجريع الأغنام، ومكافحة الطفيليات، والفحوصات والعلاج الباطني، والفحص بالسونار، والرعاية التناسلية، وعلاج الطيور والدواب، إلى جانب سحب 45 عينة للفحص المعملي بقافلة المناعية.

تحصين 59 كلبًا حرًا بأبو سمبل وكوم أمبو

وفي إطار جهود الدولة للقضاء على مرض السعار وتفعيل قانون رقم 29 لسنة 2023، جرى تحصين 45 كلبًا حرًا بالمنطقة الأثرية بمحيط معبد أبو سمبل ، و14 كلبًا بمنطقة العباسية بمركز كوم أمبو يوم 20 أكتوبر، من خلال لجان بيطرية متخصصة، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري وإدارتي أبو سمبل وكوم أمبو البيطريتين.