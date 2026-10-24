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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: قافلة طبية بقرية الآمال بمشروع وادى النقرة توقع الكشف على 363 حالة

القافلة الطبية
القافلة الطبية
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية الآمال التابعة لمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، التى أثمرت عن توقيع الكشف الطبى على 363 حالة مرضية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة .

يأتي ذلك فى ظل جهود الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً .

قافلة طبية متعددة التخصصات لتلبية إحتياجات المواطنين

من جانبه، أوضح محمد عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، أن القافلة الطبية تم تنفيذها بإشراف الإدارة الصحية ، وبالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية فى إطار تكامل الجهود لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بالقرب من محل إقامتهم.

تخصصات طبية متنوعة لدعم المنظومة الصحية بالقرية

وضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية ، شملت الباطنة والأطفال والجلدية والعظام والنساء والأنف والأذن والجراحة والمسالك بما يسهم فى تلبية الإحتياجات الصحية لأهالى القرية، وتخفيف الأعباء عنهم ، والحد من مشقة الإنتقال إلى المستشفيات والمراكز الطبية للحصول على الخدمات العلاجية.

يأتي ذلك تنفيذ القافلة ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية والوحدات المحلية لدعم الخدمات الصحية بالقرى والمناطق النائية، وتوسيع نطاق الإستفادة من القوافل الطبية بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين.

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