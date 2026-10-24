أسوان.. تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة الإنارة العامة بنصر النوبة

تواصل الوحدات المحلية القروية تكثيف جهودها الميدانية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة ، ورفع المخلفات ، وتحسين كفاءة الطرق والإنارة ، ومتابعة مشروعات البنية التحتية بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز .

وتابع شحات مدنى رئيس قرية الدكة تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة وتوسعة الطريق المؤدى إلى قرية الدكة من مدخل ربيع السلواوى ، إلى جانب طريق زراعات كشتمنة غرب ، لإزالة المخلفات على جانبى الطريق وتيسير حركة المرور.

كما نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة وجرد الأتربة ورش المياه بالطريق الزراعى القاهرة / أسوان ومدخل قرية دابود ، مع إزالة أحد المطبات تمهيدًا لإنشاء مطب بديل بخلطة أسفلتية، بعد موافقة إدارة الطرق والكبارى وتحت إشرافها .

متابعة أعمال الصرف الصحى بأدندان



وفى سياق متصل، تابع يحيى عبد الفتاح رئيس قرية بلانة أعمال الصرف الصحى بقرية أدندان ، مع متابعة التعامل مع المياه الجوفية قبل البدء فى تنفيذ التوصيلات النهائية بما يدعم إستكمال الأعمال وفقًا للإشتراطات الفنية المطلوبة .

صيانة الإنارة العامة بقرى نصر النوبة

كما تابع رجب برقى رئيس قرية أبو سمبل أعمال إصلاح أعطال الإنارة العامة بمحيط القرى وعلى طريق عنيبة / توشكى، إلى جانب صيانة الكشافات وتركيب لمبات جديدة بقرية توشكى غرب، بهدف رفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الأمان على الطرق والمناطق السكنية .

" صحتنا فى بيئتنا ".. مبادرة لترسيخ الوعى البيئى لدى الأطفال بكلابشة

وفى إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، المتعلقة بالتعليم والتعلم والمتغيرات المناخية وديناميكيات السكان ، نفذت حضانة دار أمير الطفل بكلابشة مبادرة توعوية بعنوان " صحتنا فى بيئتنا " ، بالتعاون مع وحدة السكان لتعزيز الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة .

وشارك الأطفال فى أنشطة توعوية أمام الأشجار والورود للتأكيد على أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء ، ومواجهة السلوكيات السلبية ، مثل قطع الأشجار وإلقاء القمامة بما يسهم فى غرس السلوك الإيجابى لدى النشء منذ الصغر، ونقل الرسائل التوعوية إلى الأسر والمجتمع المحيط به .