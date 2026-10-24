قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
سنسحق إسرائيل كالحشرات.. أميرال تركي يفجّر تهديدا مدويا ويكشف سيناريو الحرب
رئيس البرلمان العربي الجديد يعقد مؤتمرًا صحفيا بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة الإنارة العامة بنصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدات المحلية القروية تكثيف جهودها الميدانية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة ، ورفع المخلفات ، وتحسين كفاءة الطرق والإنارة ، ومتابعة مشروعات البنية التحتية بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز .

وتابع شحات مدنى رئيس قرية الدكة تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة وتوسعة الطريق المؤدى إلى قرية الدكة من مدخل ربيع السلواوى ، إلى جانب طريق زراعات كشتمنة غرب ، لإزالة المخلفات على جانبى الطريق وتيسير حركة المرور.

كما نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة وجرد الأتربة ورش المياه بالطريق الزراعى القاهرة / أسوان ومدخل قرية دابود ، مع إزالة أحد المطبات تمهيدًا لإنشاء مطب بديل بخلطة أسفلتية، بعد موافقة إدارة الطرق والكبارى وتحت إشرافها .

متابعة أعمال الصرف الصحى بأدندان


وفى سياق متصل، تابع يحيى عبد الفتاح رئيس قرية بلانة أعمال الصرف الصحى بقرية أدندان ، مع متابعة التعامل مع المياه الجوفية قبل البدء فى تنفيذ التوصيلات النهائية بما يدعم إستكمال الأعمال وفقًا للإشتراطات الفنية المطلوبة .

صيانة الإنارة العامة بقرى نصر النوبة

كما تابع رجب برقى رئيس قرية أبو سمبل أعمال إصلاح أعطال الإنارة العامة بمحيط القرى وعلى طريق عنيبة / توشكى، إلى جانب صيانة الكشافات وتركيب لمبات جديدة بقرية توشكى غرب، بهدف رفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الأمان على الطرق والمناطق السكنية .

" صحتنا فى بيئتنا ".. مبادرة لترسيخ الوعى البيئى لدى الأطفال بكلابشة
وفى إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، المتعلقة بالتعليم والتعلم والمتغيرات المناخية وديناميكيات السكان ، نفذت حضانة دار أمير الطفل بكلابشة مبادرة توعوية بعنوان " صحتنا فى بيئتنا " ، بالتعاون مع وحدة السكان لتعزيز الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة .

وشارك الأطفال فى أنشطة توعوية أمام الأشجار والورود للتأكيد على أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء ، ومواجهة السلوكيات السلبية ، مثل قطع الأشجار وإلقاء القمامة بما يسهم فى غرس السلوك الإيجابى لدى النشء منذ الصغر، ونقل الرسائل التوعوية إلى الأسر والمجتمع المحيط به .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة البترول والثروة المعدنية

البترول: امتداد الطبقات الحاملة للغاز ببئر "نرجس 2" بالبحر المتوسط

محافظة الجيزة

محافظة الجيزة: غدا انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ولمدة ثلاثة أسابيع

سلامة الإنتاج الداجني

اعتماد دولي وتوسيع الفحوصات.. تحرك جديد لدعم سلامة الإنتاج الداجني والأمن الغذائي

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد