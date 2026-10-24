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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف أعمال النظافة وندوة حول تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمي بقرى إدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدات المحلية بمركز إدفو برئاسة شوقى مصطفى تكثيف جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إنتظام العملية التعليمية ، والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة ، إلى جانب نشر الوعى بالخدمات المالية والمصرفية والتحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدينة البصيلية

وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل أعمال النظافة العامة على الطريق العام والطرق الرئيسية والفرعية، مع رفع المخلفات والتراكمات، واستكمال تسوية الشوارع الداخلية ورشها بالمياه، ورفع صناديق القمامة، وتوسعة الشوارع الداخلية، فضلاً عن إستمرار أعمال النظافة بمحيط المدارس، للحفاظ على المظهر الحضارى وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والطلاب .

جهود متنوعة

ندوة توعوية بالرديسية حول الشمول المالى والتحول الرقمى
كما نظمت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية حول الشمول المالى والتحول الرقمى، بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية فرع الرديسية وجمعية المستقبل لتنمية المجتمع، بهدف نشر الوعى المالى بين المواطنين والتعريف بالخدمات المالية والمصرفية وسبل الحصول عليها بصورة آمنة وسريعة، بما يعزز الاستفادة من الخدمات الرقمية ويدعم جهود تحقيق الشمول المالى .

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