تعليم أسوان: استقبال متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية الطلاب داخل المدارس

استقبل الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه خالد الشيخ منسق البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من المتطوعين بالصندوق، بحضور (د.محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية - منى كمال مدير عام الشئون المالية والإدارية - فايزة سعد مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية - سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية - عبدالحي محمد مسئول مكتب التربية الاجتماعية) وذلك لمناقشة آليات تنفيذ برنامج "دليل التدخلات الوقائية باستخدام المحتويات المرئية" داخل المدارس.

يذكر أن البرنامج، يأتى فى إطار التعاون بين الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ويستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة، ويتم تنفيذه داخل (۱٥,۰۰۰) خمسة عشرة الاف مدرسة على مستوى الجمهورية.



ويتناول البرنامج محاضرات توعوية تشمل التعريف بالصندوق ودوره الوقائي والعلاجي، والتعريف بالخدمات التى يقدمها الخط الساخن ١٦٠٢٣ والتأكيد على سرية البيانات ومجانية العلاج، وذلك باستخدام المحتوى المرئي الخاص ببعض أنواع وأضرار المخدرات وتأثيراتها المختلفة وتوضيح أضرار التدخين بشكل عام وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

جهود متنوعة



وذلك من خلال عرض فيديوهات قصيرة عن أضرار التدخين والمخدرات وأصدقاء السوء، بالإضافة إلى جلسات من جانب المتطوعين والمتخصصين مع الطلاب تتضمن استخدام الأساليب العلمية المختلفة، بهدف تصحيح المعلومات والتأكيد على مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.

وخلال اللقاء استعرض السادة متطوعي الصندوق المواد الفيلمية التى سيتم عرضها على الطلاب داخل المدارس.

ومن جانبه، رحب السيد وكيل الوزارة بالبرنامج، مؤكدًا أن المدارس بالفعل تحتاج إلى تكثيف الجانب التثقيفى والتوعوى بأضرار التدخين والمخدرات، مؤكدًا دعم المديرية الكامل للبرنامج والقائمين عليه، والاستعداد لتذليل أى معوقات أو مشكلات قد تواجههم.