قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قادرون على العودة.. زيزو: مباراة كيتارا فرصة لتعويض ما فقدناه أمام القناة
أحمد موسى: مفيش حد اشتكى إن السلع مش موجودة لكن ممكن تشتكي إن السعر غالي
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء
محمود مسلم: توافق شعبي ووطني على إرسال قوات مصرية للسعودية
من الملايات إلى الشاشة.. نزيل يسرق محتويات غرفة فندق بالإسماعيلية
الخارجية: أي اتفاقات في شرق المتوسط لا تكون مصر طرفا فيها لا أثر لها
محمود مسلم: اتفاق ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية له تأثيراته السلبية على المصالح المصرية
أحمد موسى: الرئيس السيسي مقعدش 100 سنة.. وعمل إنجازات في 12 سنة
الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب.. تعليق قوي من أحمد موسى على مخرجات منتدى مصر| بث مباشر
زيلينسكي يعلن الالتزام بهدنة أوليشكي.. أوكرانيا تراهن على الوساطة الأمريكية لإنجاح الاتفاق
مدبولي: 357 منطقة غير آمنة تم القضاء عليها بالكامل
الخارجية: أي اتفاقيات خاصة بـ "المتوسط" ولا تكون مصر طرفا فيها لا أثر لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسوان: استقبال متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية الطلاب داخل المدارس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه خالد الشيخ منسق البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعدد من المتطوعين بالصندوق، بحضور (د.محمد السانوسي مدير عام الخدمات التربوية - منى كمال مدير عام الشئون المالية والإدارية - فايزة سعد مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية - سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية - عبدالحي محمد مسئول مكتب التربية الاجتماعية) وذلك لمناقشة آليات تنفيذ برنامج "دليل التدخلات الوقائية باستخدام المحتويات المرئية" داخل المدارس.

يذكر أن البرنامج، يأتى فى إطار التعاون بين الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ويستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة، ويتم تنفيذه داخل (۱٥,۰۰۰) خمسة عشرة الاف مدرسة على مستوى الجمهورية.


ويتناول البرنامج محاضرات توعوية تشمل التعريف بالصندوق ودوره الوقائي والعلاجي، والتعريف بالخدمات التى يقدمها الخط الساخن ١٦٠٢٣ والتأكيد على سرية البيانات ومجانية العلاج، وذلك باستخدام المحتوى المرئي الخاص ببعض أنواع وأضرار المخدرات وتأثيراتها المختلفة وتوضيح أضرار التدخين بشكل عام وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

جهود متنوعة 


وذلك من خلال عرض فيديوهات قصيرة عن أضرار التدخين والمخدرات وأصدقاء السوء، بالإضافة إلى جلسات من جانب المتطوعين والمتخصصين مع الطلاب تتضمن استخدام الأساليب العلمية المختلفة، بهدف تصحيح المعلومات والتأكيد على مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.
وخلال اللقاء استعرض السادة متطوعي الصندوق المواد الفيلمية التى سيتم عرضها على الطلاب داخل المدارس.

ومن جانبه، رحب السيد وكيل الوزارة بالبرنامج، مؤكدًا أن المدارس بالفعل تحتاج إلى تكثيف الجانب التثقيفى والتوعوى بأضرار التدخين والمخدرات، مؤكدًا دعم المديرية الكامل للبرنامج والقائمين عليه، والاستعداد لتذليل أى معوقات أو مشكلات قد تواجههم.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يبحث مع ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية التعاون في مجالات البحث العلمي

أمين عام "الأعلى للثقافة"

أمين عام "الأعلى للثقافة" يستعرض عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان في معرض باكو للكتاب

مدبولي

مدبولي يجاوب عن تساؤل متى يشعر المواطن بثمار التنمية

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد