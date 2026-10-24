محافظ أسوان ينعى محمد عبد العزيز حنتوشة القائم بأعمال مدير إدارة إدفو التعليمية

نعى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبد العزيز حنتوشة، القائم بأعمال مدير إدارة إدفو التعليمية، والذى وافته المنية بعد رحلة عطاء حافلة بالجهد والإخلاص والتفانى فى خدمة المنظومة التعليمية والتربوية، والمساهمة فى أداء رسالتها السامية.

محافظ أسوان: فقدنا نموذجاً مشرفاً فى الإخلاص والعطاء بالمنظومة التعليمية

وأكد محافظ أسوان أن الفقيد ترك بصمة طيبة خلال مسيرته المهنية بما قدمه من جهود مخلصة فى خدمة العملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أن المحافظة تقدر بكل اعتزاز جهود القيادات والعاملين بقطاع التعليم، ودورهم فى بناء الأجيال وإعداد كوادر قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية المنشودة، وأن رحيله يمثل خسارة لزملائه ولكل من عرفه وتعامل معه.

خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه



وتقدم محافظ أسوان بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من جهود وعطاء فى خدمة العملية التعليمية، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقدمت محافظة أسوان بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه فى خدمة التعليم فى ميزان حسناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.