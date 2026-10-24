قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار أمني في إيطاليا.. الشرطة تنفذ 150 عملية تفتيش قبل احتجاجات مرتقبة
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان لمناقشة هذه الملفات
الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026
ميرتس يتهم روسيا بزعزعة استقرار ألمانيا.. ويحذر من تهديد يطول أوروبا
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة تفاهم "فايز السراج" مع تركيا "حبر على ورق"
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان ينعى محمد عبد العزيز حنتوشة القائم بأعمال مدير إدارة إدفو التعليمية

نعى
نعى
محمد عبد الفتاح

نعى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبد العزيز حنتوشة، القائم بأعمال مدير إدارة إدفو التعليمية، والذى وافته المنية بعد رحلة عطاء حافلة بالجهد والإخلاص والتفانى فى خدمة المنظومة التعليمية والتربوية، والمساهمة فى أداء رسالتها السامية.

محافظ أسوان: فقدنا نموذجاً مشرفاً فى الإخلاص والعطاء بالمنظومة التعليمية

وأكد محافظ أسوان أن الفقيد ترك بصمة طيبة خلال مسيرته المهنية بما قدمه من جهود مخلصة فى خدمة العملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أن المحافظة تقدر بكل اعتزاز جهود القيادات والعاملين بقطاع التعليم، ودورهم فى بناء الأجيال وإعداد كوادر قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية المنشودة، وأن رحيله يمثل خسارة لزملائه ولكل من عرفه وتعامل معه.

خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه


وتقدم محافظ أسوان بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من جهود وعطاء فى خدمة العملية التعليمية، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقدمت محافظة أسوان بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه فى خدمة التعليم فى ميزان حسناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

حادث ارشفية

بالأسماء.. وفاة شاب وسيدة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بطريق سيوة – مطروح

المتهم

القبض على المتهم بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة بسوهاج

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد