قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار أمني في إيطاليا.. الشرطة تنفذ 150 عملية تفتيش قبل احتجاجات مرتقبة
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان لمناقشة هذه الملفات
الرئيس السيسي يشهد الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026
ميرتس يتهم روسيا بزعزعة استقرار ألمانيا.. ويحذر من تهديد يطول أوروبا
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة تفاهم "فايز السراج" مع تركيا "حبر على ورق"
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 66 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كثفت مديرية التموين بأسوان جهودها الرقابية على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، لضبط منظومة تداول السلع، وضمان جودة الخبز المدعم، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار .

في ضوء جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية


نفذت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور الميدانى على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، ومتابعة جودة السلع المعروضة والخبز المدعم ، ورصد أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم .

تحرير 66 محضراً تموينياً ومواصلة التصدي للمخالفات
أسفرت الحملات عن تحرير 66 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 16 محضراً فى مجال الأسواق، و50 محضراً فى مجال المخابز البلدية، وذلك للمخالفات التى تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميدانى .

وأكدت المديرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة تكثيف الحملات الرقابية لضمان الإلتزام بالضوابط المنظمة لإنتاج الخبز المدعم وتداول السلع الغذائية، مع التصدى لمحاولات الغش والإحتكار والتلاعب بالأسعار بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد