نشاط مكثف لوحدة تكافؤ الفرص بأسوان لتمكين المرأة والفتيات ودمج ذوى الإعاقة

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف نشر الوعى وتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التنفيذية والأهلية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

تمكين المرأة والفتيات ودعم المشروعات الصغيرة

شملت الفعاليات تنظيم ورشة عمل بمدرسة عوض السيد الثانوية للبنات بعنوان " المرأة القوية أساس تنمية المجتمع " لبناء المهارات القيادية للفتيات وتعزيز الثقة بالنفس والوعي بالقدرات الشخصية ، وفى سياق التمكين الإقتصادى ، تم تنفيذ ندوة توعوية بمدينة كلابشة للتعريف بالخدمات والمزايا التمويلية التى يقدمها صندوق التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة وتحسين مستوى معيشة الأسر .

دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة " أسرتى قوتى "



وفي إطار المبادرة الرئاسية" أسرتى قوتى " لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية السيدة إنتصار السيسى ، أطلقت الوحدة حوارًا مجتمعيًا بالسباعية تحت عنوان " مجتمع بلا حواجز " لنشر ثقافة الدمج والمساواة ، كما نظمت ندوة ببيت ثقافة كلابشة بعنوان " بالوعى ندمج .. وبالمحبة نواجه التنمر " ، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل لتصنيع المشغولات اليدوية بنادى الإعلاميين لتأهيل ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والإنتاج .

التوعية المدرسية والأمن الرقمى

وواصلت الوحدة حملاتها للتوعية السلوكية والتكنولوجية بالمدارس حيث نظمت ندوة " إحترامك لغيرك قوة " لمناهضة التنمر وترسيخ قيم التسامح بمدرسة الشيخ عامر الإبتدائية بدراو ، كما عقدت لقاءً توعويًا حول " الوعى الرقمى والإستخدام الآمن للتكنولوجيا " بالمدرسة الثانوية لتربية الأسماك بغرب أسوان للتوعية بمخاطر الإبتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية .

التطوير الإداري وبناء القدرات المؤسسية

وعلى صعيد تطوير كفاءة الجهاز الإدارى ، أقيمت ورشة عمل للكوادر الحكومية بعنوان " الذكاء الوظيفى .. شراكة ونجاح " لتنمية مهارات التواصل الفعال ، وإدارة ضغوط العمل والخلافات الوظيفية بما يحقق الإنسجام بين فرق العمل والتميز المؤسسى .