تكثيف الرقابة على سيارات السيرفيس وغرامات فورية وإلغاء ترخيص المخالفين لخطوط السير في أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف إجراءات الرقابة والمتابعة على سيارات السيرفيس «الميكروباص»، لضمان الالتزام بخطوط السير المحددة وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعى، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المرور برئاسة العميد طارق فائق، وإدارة المواقف بقيادة محمد فتحى، مع التشديد على التطبيق الفورى للإجراءات والغرامات المالية المقررة بحق السيارات المخالفة، وخاصة العاملة على خط سير أسوان / أبو سمبل السياحية، مع تعميم هذه الإجراءات على باقى المراكز والمدن .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن القيادات والتنفيذية والدينية .

غرامات تصاعدية تصل إلى إلغاء الترخيص فى حالة تكرار المخالفة



وتتضمن الإجراءات توقيع غرامات مالية على سيارات السيرفيس غير الملتزمة بخطوط السير المحددة، تصل إلى 20 ألف جنيه فى المرة الأولى، و40 ألف جنيه فى المرة الثانية، وصولاً إلى إلغاء الترخيص فى المرة الثالثة، حال تكرار المخالفة وعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يسهم فى ردع المخالفين وضمان انتظام حركة سيارات النقل الجماعى، والحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خدمة نقل آمنة ومنتظمة.

متابعة حركة السيارات وضمان الالتزام بخطوط السير المقررة

و تشمل الإجراءات إلزام سائقى سيارات السيرفيس بالتوقيع فى دفاتر التشغيل عند التحرك فى رحلتى الذهاب والعودة، بما يتيح إحكام متابعة حركة السيارات والتحقق من التزامها بخطوط السير المقررة، مع تكثيف أعمال المرور الميدانية والرقابة المستمرة لرصد المخالفات والتعامل الفورى معها، بما يحقق الانضباط داخل منظومة المواقف والنقل الجماعى على مستوى المحافظة.