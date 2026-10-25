محافظة أسوان تؤكد عدم فتح وتشغيل مدارس للتمريض

أكدت محافظة أسوان، أنه وفقًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لم يتم افتتاح أو تشغيل أي مدارس أو فصول للتمريض داخل نطاق المحافظة سواء كانت تابعة لمديرية الشئون الصحية أو لفرع هيئة الرعاية أو لأي جهة، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جهود متنوعة

وشددت محافظة أسوان خلال بيانها، على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي معلومات أو إعلانات غير رسمية بشأن فتح باب التقديم أو القبول بمدارس وفصول التمريض داخل المحافظة، مع ضرورة الرجوع إلى وزارة الصحة والسكان للتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراءات أو تقديم أوراق أو سداد أي مبالغ مالية.